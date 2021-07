Ex concorrente di Amici dichiara: “Sono morto per un secondo”

Ex concorrente di Amici finisce in ospedale per un’infezione al miocardio

Ex concorrente di Amici si sfoga con i suoi followers su Instagram e dichiara: “Sono morto per un secondo. Ora mi hanno spostato dalla camera intensiva a quella normale, sono ancora sotto controllo. Ho deciso di fare questo video per testimoniare, magari è d’aiuto a chi ha sintomi come i miei”.

Il ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi ha subito un attacco cardiaco, è stato ad un passo dalla morte. Ha scoperto così di avere una infezione al miocardio insorta con elevata probabilità a causa della prima dose del vaccino Pfizer.

Ecco cosa è improvvisamente accaduto

Il ragazzo si è sottoposto al vaccino il 15 luglio, il 16 ha avuto febbre. Il tutto per un paio di giorni. Giorno 18 non aveva più temperatura, o almeno non alta come i giorni precedenti. Poi giorno 19 ha riscontrato forte dolore forte al petto, una pressione fortissima. Si è sentito mancare il respiro, improvvisamente è arrivato anche il dolore ai denti. E’ stato a questo punto che il ballerino, Santo Giuliano, ha chiamato l’ambulanza per eseguire un elettrocardiogramma.

I valori erano regolari, gli era stato consigliato di andare in ospedale ma aveva preferito non andare. Il giorno dopo ha ricominciato a lavorare. Sotto consiglio del datore di lavoro che ha notato in lui qualcosa di strano si è sottoposto alle analisi del sangue e da lì i medici si sono resi conto di qualcosa che non andava per il verso giusto. Il cuore stava bene, a confermarlo è stato un angiogramma.

Improvvisamente dopo un piccolo malore il cuore si è fermato. I medici gli hanno iniettato della adrenalina e hanno fatto sì che ricominciasse a battere con il defibrillatore. E’ stato tenuto sotto controllo, monitorato giorno e notte. Il ballerino non potrà sottoporsi alla seconda dose.

Nonostante questo ha specificato di non essere contro il vaccino e per questo ha consigliato a tutti di farlo e di non avere paura. Il motivo per il quale ha voluto condividere l’accaduto con i followers è soltanto rendere noti alcuni particolari che possono essere di vitale importanza per salvare la vita di chi come lui può trovarsi improvvisamente in queste condizioni.

Chi è il ballerino di Amici Santo Giuliano?

Santo Giuliano è stato un allievo della sesta edizione di Amici. Per coloro che non ricordano stiamo parlando dell’edizione vinta da Federico Angelucci. Qualche giorno fa Santo Giuliano era stato richiamato da Maria De Filippi per entrare nel cast dei professionisti dell’edizione numero 13.