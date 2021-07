Paolo Bonolis, “Non è stata una questione d’amore”: Laura Freddi svela la verità sulla loro separazione

Laura Freddi e la storia con Paolo Bonolis

Nonostante siano passati diversi anni la separazione tra Paolo Bonolis e Laura Freddi fa ancora molto parlare. Il mattatore di Avanti un altro e l’ex ragazza di Non è la Rai sono stati insieme dal 1990 fino al 1995 e attualmente sono rimasti in ottimi rapporti nonostante abbiano intrapreso strade completamente differenti.

A rivelarlo quanto realmente successo e la vera ragione dell’addio è stata la stessa ex gieffina nel corso di una recente intervista al periodico Di Più. “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

I motivi che li hanno spinti alla separazione

Sempre nella medesima intervista Laura Freddi ha ammesso che in quel periodo con Paolo Bonolis sognava realizzare una famiglia, ma il conduttore romano aveva divorziato da pochissimo dalla prima moglie, ovvero la psicologa americana Diane Zoeller: da questo matrimonio sono venuti al mondo i suoi primi due figli figli, Martina e Stefano.

Questa la ragione per la quale il padrone di casa di Ciao Darwin ha frenato e i due hanno deciso di prendere due strade differenti. La coppia, come accennato prima, mantiene comunque degli ottimi apporti tanto che la stessa soubrette romana è stata ospite di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto dal marito di Sonia Bruganelli.

Laura Freddi e il bel rapporto con Sonia Bruganelli

Ma non è finita qui, Laura Freddi ha un ottimo legame anche con la moglie di Paolo Bonolis, ossia la Sonia Bruganelli. Tra le due donne non c’è nessuna gelosia o rivalità, infatti ogni tanto si sentono e scherzano sul presentatore di Avanti un altro e Ciao Darwin.

Quest’ultimo da quasi vent’anni è felicemente sposato con l’imprenditrice che da settembre sarà opinionista del Grande Fratello Vip 6 insieme ad Adriana Volpe. Mentre, la soubrette da otto anni è legata a Leonardo D’Amico, famoso fisioterapista della Nazionale di beach volley. La coppia ha una bambina di tre anni e mezzo, Ginevra, e si sposeranno il prossimo anno.