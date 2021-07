Andrea Zenga beccato con un’altra, arriva il messaggio di Rosalinda Cannavo: “Basta…”

Andrea Zenga pizzicato con un’altra ragazza

Nelle ultime ore Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono finiti ancora una volta al centro della cronaca rosa. Per quale motivo stavolta? In pratica, l’agente immobiliare è stato pizzicato in aeroporto con un’altra ragazza che non è la sua fidanzata. Foto che in pochissimo tempo sono diventate virali facendo il giro del web e che hanno fatto gridare al tradimento ai danni della bella messinese.

Negli scatti condivisi su Instagram dall’influencer Deianira Marzano si vede l’ex gieffino al fianco di una donna, che si chiamerebbe Angelica. Tra i due sembra esserci molta complicità e sintonia. Come era prevedibile, dopo la diffusione delle immagini qualcuno ha pesato che si trattasse di un presunto flirt. Per tale ragione in tanti si sono rivrsati sul canale social dell’attrice siciliana scrivendo dei commenti negativi e critiche.

Le spiegazioni di Rosalinda Cannavò

Stanca di essere bersagliata senza alcun motivo valido, Rosalinda Cannavò ha deciso di rompere il silenzio, mettendo a tacere i leoni da tastiera. “Nessuno vuole creare gossip con nessuno. Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”, è sbottata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 su Instagram.

In poche parole la 28enne messinese è più che sicura che la sua dolce metà Andrea Zenga la ami veramente e non la tradisca. L’agente immobiliare si è limitato a dire di essersi recato in Sardegna per alcuni impegni professionali. Nessun chiarimento su Angelica che, quindi, è solo una collaboratrice per lui.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in Sicilia

Un paio di settimane fa Andrea Zenga si è recato in Sicilia, per conoscere la famiglia della sua fidanzata Rosalinda Cannavò. I due ex gieffini, in più, hanno partecipato alle nozze della cugina dell’attrice messinese. Il rapporto tra i due innamorati è dunque più seria e importante che mai.

Ad oggi, però, gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia non preferiscono convivere. Tutti e due vivono nel capoluogo lombardo ma in due appartamenti differenti. La ragazza deve ancora metabolizzare la lunga storia d’amore, quella con Giuliano, durata oltre dieci anni.