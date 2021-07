Pierpaolo Pretelli frena ancora sul matrimonio con Giulia Salemi: “Poi vediamo”

Pierpaolo Pretelli concorrente di Tale e Quale Show 2021

Ebbene sì, dopo l’esperienza su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 5, a settembre Pierpaolo Pretelli sbarcherà su Rai Uno. Infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia come Stefania Orlando sarà una concorrente di Tale e Quale Show 2021 di Carlo Conti.

In attesa di vederlo esibirsi, il 30enne lucano nella giornata di venerdì è stato ospite in una trasmissione della tv di Stato dove ha parlato anche della sua fidanzata Giulia Salemi, facendo anche delle precisazioni sulle loro presunte nozze.

Le dichiarazioni sulla fidanzata Giulia Salemi

Venerdì mattina Pierpaolo Pretelli è stato ospite per la prima volta in Rai nella trasmissione Uno Weekend condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato del suo singolo estivo che sta ottenendo un discreto successo di vendite. Inoltre, al 30enne lucano sono state fatte alcune domande sulla sua storia d’amore con la modella italo-persiana Giulia Salemi.

Per tale ragione, i due padroni di casa del format mattutino di Rai Uno hanno domandato all’ex Velino di Striscia la Notizia se tra i suoi prossimi progetti ci siano le nozze con la sua dolce metà. Ovviamente la risposta dell’ex gieffino non è tardata ad arrivare.

Pierpaolo Pretelli frena sul matrimonio con Giulia Salemi

Per l’ennesima volta Pierpaolo Pretelli ha frenato sull’eventualità di nozze con Giulia Salemi, un po’ come aveva fatto già qualche tempo fa, quando aveva dichiarato che era ancora troppo presto per fare questi discorsi e per prendere in seria considerazione l’idea di sposarsi con Giulia Salemi. “Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo”, ha riferito l’ex gieffino lucano ospite a Uno Weekend di Anna Falchi e Beppe Convertini.

In questo modo il 30enne ha frenato sulle possibili nozze con l’influencer italo-persiana. In pratica, per adesso pare che, nonostante i due ragazzi sono follemente innamorati non hanno nessuna intenzione di fare il grande passo. C’è da dire che sono passati nemmeno quattro mesi da quando l’ex Velino e la modella si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà.