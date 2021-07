Chiara Ferragni vola in Puglia con un jet privato e divide i follower: “Poteva evitare” (FOTO)

I Ferragnez di nuovo al centro delle polemiche

Dopo la vicenda Codacons e Matteo Salvini, nelle ultime ore Chiara Ferragni e il marito Fedez sono finiti per l’ennesima volta al centro delle polemiche. Infatti, la coppia soprannominata i Ferragnez, hanno deciso di affittare un jet privato per raggiungere la lussuosa meta in Puglia dove trascorreranno le vacanze.

La fashion blogger cremonese in compagnia del rapper milanese e di alcuni amici ha preso un aereo privato per andare in una masseria nel Salento. Ovviamente, come è di tradizione il tutto rigorosamente documentato sui loro seguitissimi canali social. Ai numerosi seguaci della coppia, tuttavia, non è piaciuto il mezzo di trasporto scelto e non sono mancate le critiche. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Chiara Ferragni, il jet privato per recarsi in Puglia

Un folto numero di sostenitori di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, gli hanno fatto pesare la decisione di aver preso un jet privato per una località italiana nonostante i problemi di inquinamento e climatici.

La fashion blogger cremonese ha scelto per l’ennesima volta la Puglia per un periodo di relax e divertimento insieme a suo marito Fedez, ad amici e collaboratori. La nota influencer è giunta all’aeroporto di Bari nel pomeriggio di sabato, per poi dirigersi nel Brindisino, a Torre Maizza, nella zona di Savelletri (Fasano). (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La reazione del popolo del web

La decisione dei Ferragnez di affittare un jet ha innescato una polemica contro la coppia. Infatti, numerosi seguaci hanno criticato la scelta di andare da Milano a Bari con un volo privato. “L’aereo privato per un volo nazionale potevate anche risparmiarvelo“, ha scritto un’utente.

“Siamo nel mezzo di una crisi climatica e sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi“, ha continuato un altro. E ancora: “Ma le borse con i materiali riciclati e poi viaggiate in jet?“. Una fan apprezza molto l’influencer, tuttavia le rimprovera tale scelta: “Amo Chiara, davvero, ma usare un jet privato è super inquinante. Data la corrente crisi climatica, forse poteva trovare un’alternativa più eco-friendly“,