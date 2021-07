Maria Teresa Ruta umiliata dalla figlia Guenda: “Non ce la faccio più”, c’entra il fidanzato

Guenda Goria rimprovera pubblicamente Maria Teresa Ruta

Tensione in famiglia tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Un attrito per ‘colpa’ del neo fidanzato della ragazza. Come tutti ben sanno quest’ultima, che ha partecipato insieme alla madre alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, da qualche mese si frequenta col siciliano Mirko Gancitano.

La storia d’amore sembra essere abbastanza seria, ma a quanto pare la conduttrice che è recentemente uscita con un singolo estivo, si starebbe rifiutando di conoscere il ragazzo. Ovviamente tale scelta avrebbe provocato molto dolore alla figlia. E l’ex gieffina ha così deciso di rendere pubblica questa diatriba attraverso uno sfogo pesante fatto ad un giornalista del periodico DiPiù.

L’ex gieffina accolta dalla famiglia del fidanzato

La famiglia di Mirko Gancitano ha già accolto a braccia aperte in Sicilia Guenda Goria, primogenita di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Rai Amedeo Goria. “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni”, è questa l’accusa dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 alla madre.

Uno sfogo contenuto nella lettera pubblicata dal noto settimanale DiPiù. “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”, ha continuato l’ex gieffina.

L’affondo di Guenda Goria alla madre

Intervistata dal magazine DiPiù, Guenda Goria ha continuato così il suo sfogo contro la madre Maria Teresa Ruta: “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

Affermazioni molto forti che testimoniano, al tempo stesso, quanto la ragazza sia particolarmente al neo fidanzato Mirko Gancitano, videomaker 30enne che vive a Milano e conosciuto a Sharm el Sheik grazie ad amici in comune. Tra quest’ultimo e l’ex gieffina c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la giovane addirittura a rinviare di qualche giorno il ritorno nel nostro Paese.