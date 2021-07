Maria De Filippi: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show”

Maria De Filippi parla di televisione e di momenti imbarazzanti

Dopo l’intervista di qualche giorno fa al magazine Oggi, nel fine settimana Maria De Filippi ne ha realizzata un’altra ma stavolta per il giornale La Stampa. In quell’occasione la conduttrice pavese dopo aver dichiarato di essere a favore del DDL Zan, ha anche parlato di televisione e di alcuni retroscena legati al suo lavoro. Infatti, alla domanda diretta: “Si è mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi show?“, la padrona dio casa di Uomini e Donne ha risposto in maniera affermativa.

“Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sé. Preferisco i confronti alla pari. Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce”, ha detto la moglie di Costanzo.

Maria De Filippi e l’imbarazzo provato per il gavettone di Tina a Gemma

Durante il suo racconto per La Stampa, naturalmente Maria De Filippi non ha menzionato nessuno, anche se è molto facile ipotizzare chi possa averla messa in imbarazzo tempo fa. Fra le scene più discusse c’è senza dubbio il gavettone che la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari fece alla dama torinese Gemma Galgani. Gavettone che lo stesso Maurizio Costanzo rimproverò.

“L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire. Ma se si tiene presente che il contesto è quello di Uomini e Donne, dove c’è sempre un clima d’ironia ed il prendersi in giro è all’ordine del giorno, il discorso cambia. Resta il fatto che non sia un comportamento da imitare, ma in uno show televisivo si può anche accettare…”, ha asserito Queen Mary.

La versione di Maurizio Costanzo

A differenza della moglie Maria De Filippi, qualche anno fa dopo l’accaduto al Trono over di Uomini e Donne Maurizio Costanzo ha condannato il gesto con delle frasi molto forti, affermando che non si fanno certe cose davanti a milioni di telespettatori.

“Non è mai un bene dare certi esempi. Soprattutto in tv, visto l’ampio bacino di telespettatori. Forse Tina Cipollari ha esagerato e dovrebbe comportarsi da signora, qual è. Lo deve a Maria De Filippi, che l’ha sempre supportata, al pubblico che la segue, e a Gianni Sperti che condivide con lei da anni lo studio dello show di Canale 5. Le do un 6 di stima, certo che potrà migliorare”, ha dichiarato il giornalista romano.