Rosa Di Grazia dopo l’addio a Deddy beccata con un tronista di Uomini e Donne (FOTO)

Rosa Di Grazia dopo Deddy si consola con un ex di U&D?

Nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi che si è conclusa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile, la storia tra Rosa Di Grazia e Deddy ha appassionato migliaia di telespettatori, ma come tutti ben sanno non è finita nel migliore dei modi. Infatti, una volta terminato il Serale il cantante e la danzatrice napoletana si sono lasciati e ora lei è single, o almeno quello che dice lei.

Nella giornata di domenica infatti, l’ex allieva del talent show di Canale 5 è stata pizzicata ad Ischia in compagnia di un volto noto di Uomini e Donne. Non solo c’è chi dice di aver visto la giovane con Alessandro Zarino, ma i due hanno condiviso anche delle Stories su Instagram nello stesso ristorante dell’isola campana, confermando così le indiscrezioni che circolavano in rete e sui social.

Rosa Di Grazia sullo stesso yacht di Alessandro Zarino

Coloro che si trovavano in quella zona nella giornata di domenica hanno notato che i due Zarino e Rosa Di Grazia hanno trascorso un pomeriggio anche sullo stesso yacht. Questo non vuol dire che si stiano frequentano, ma la cosa certa che l’ex di Amici e l’ex di Uomini e Donne erano assieme.

Naturalmente i fan e molti telespettatori del talent show di Maria De Filippi stanno fantasticando, ma è una cosa normale visto che si tratta di due personaggi che hanno trovato la popolarità sul piccolo schermo e nei programmi mariani. (Continua dopo la foto)

La notizia riportata da FanPage

Anche il portale web FanPage si è occupato di questa vicenda di gossip che riguarda l’ex fidanzata di Deddy e l’ex volto del dating show Uomini e Donne. Una notizia che in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete diventando virale.

“Pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino. Entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l’arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d’attracco. Dalle immagini è evidente che fossero negli stessi posti. I due ragazzi erano insieme”, si legge sul sito internet.