Marcella Bella gela Falchi-Convertini: “No ma questo è uno scherzo?”, il rifiuto che delude i conduttori

Marcella Bella ospite in collegamento con Uno Weekend

Nel fine settimana di Rai Uno ci sono stati dei momenti di forte imbarazzo a Uno Weekend, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. In una delle due puntate, in collegamento con lo studio di Roma c’è la 69enne Marcella Bella.

Quest’ultima era direttamente dal mare perché in vacanza. La popolare cantante siciliana e sorella di Gianni durante il suo intervento ha riso e scherzato con i padroni di casa, ma all’improvviso si è bloccata.

Per quale ragione? Il conduttore le ha fatto una richiesta improvvisa: “Hai voglia di farci sentire Montagne verdi a cappella, solo voce?”. Questa canzone è un classico della musica leggera italiana, ma realizzarlo alla perfezione ci vuole voce, altrimenti si rischia seriamente di stonare e fare brutte figure. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La cantante siciliana si rifiuta di cantare Montagne verdi a cappella

Per tale ragione, forse, Marcella Bella in collegamento con Uno Weekend ha declinato l’invito anche in maniera abbastanza brusca, pur nel tono ironico della situazione che si è venuta a creare.

“No questa non me la dovevate fare, questo qui è sicuramente uno scherzo!”, ha tuonato l’artista siciliana. No, non era assolutamente una burla, e i due conduttori Beppe Convertini e Anna Falchi, che speravano di fare una bella sorpresa in diretta ai telespettatori di Rai Uno, ci sono rimasti un po’ male.

La spiegazione di Marcella Bella

Vedendo la delusione negli occhi di Anna Falchi e Beppe Convertini, dalla splendida Sicilia Marcella Bella ha sentito il dovere di dare una spiegazione al suo rifiuto. “Al mattino non riesco a cantare, qui è meglio di Hollywood perché si va a dormine alle 4 o alle 5 della mattina. Io personalmente alla mattina non riesco a cantare dovete perdonarmi. Godiamoci il mare”, ha asserito la sorella di Gianni.

Per questo motivo la regia di Uno Weekend si è adeguata mandando in onda la versione registrata del suo indimenticabile successo discografico.