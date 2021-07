Tommaso Zorzi, il selfie nel bagno pubblico. La rabbia del popolo social: “Che schifo” (FOTO)

Tommaso Zorzi ha un malessere e si filma in bagno

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5 e l’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi 15, Tommaso Zorzi ha avuto una aumento netto di follower su Instagram arrivando quasi a due milioni. A tal proposito, parlando di social nelle ultime ore il rampollo meneghino è finito nell’occhio del ciclone per aver realizzato un selfie al bagno.

Si tratta di una foto che sta facendo indignare il popolo del web. “Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa…”, ha scritto il giornalista Giuseppe Candela sul suo account condividendo lo scatto dell’influencer 26enne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo il post)

Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa… pic.twitter.com/7b8hxaAfPa — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2021

La reazione del popolo del web

Attraverso delle Stories su Instagram, l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha parlato coi suoi quasi due milioni di follower di una pizza che ha mangiato e del fatto che si è sentito poco bene. Nello scatto in questione, che il 26enne milanese ha postato sul noto social network, alla fine si vedono i suoi piedi in quello che sembra un bagno pubblico.

“Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di sé”, ha scritto un altro utente su Twitter. I commenti sono tutti quasi dello stesso tipo. “Che schifo. Non l’ho mai sopportato né considerato un talento e mi sono preso pure gli insulti delle zorzine… Direi che, a questo punto, devo esserne orgoglioso…”. Oppure: “Se non li lancia Mediaset certi talenti chi li può lanciare!”.

Tommaso Zorzi e la storia con Tommaso Stanzani

Nel frattempo, continua nel migliore dei modi la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Ricordiamo che quest’ultimo è un ex allievo di danza del talent show Amici di Maria De Filippi.

I due si sono frequentati qualche mese fa per poi annunciare a tutti che stanno insieme. Recentemente il rampollo meneghino e il ballerino hanno anche realizzato una vacanza nella meravigliosa Sicilia e ovviamente hanno documentato il tutto sui loro canali social.