Mick Jagger: il suo cv amoroso è di oltre 4 mila donne e qualche uomo

Il frontmen dei Rolling Stones campione di record amorosi

Che Mick Jagger fosse stato un sex symbol lo sapevamo, così pure che avesse avuto parecchie conquiste da brava stella del rock, ma i numeri scoperti lasciano senza fiato. Voce della rivelazione è Christopher Andersen, giornalista americano che nel 2012 pubblicò il libro “Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger”. 358 pagine dense di fatti personali.

La biografia racconta come Mick sia diventato l’artista genial, le sue rivalità con Keith Richards, l’abbandono della London School of Economics.

Il giornalista Andersen è affidabile?

Di fronte alla dichiarazione di aver avuto 4 mila donne, la domanda sulla veridicità sorge spontanea. Chi è questo Christopher Andersen che ha fatto tali dichiarazioni?

Andersen è un giornalista molto conosciuto e apprezzato, ex caporedattore di People Magazine, giornalista per Vanity Fair, New York Times e Life. Ha scritto ben 34 libri, tra i quali troviamo quella dei Kennedy, di Madonna e di Hillary Clinton. Gode di stima unanime e fama prestigiosa. Addirittura la sua biografia dei Kennedy è ritenuta una delle migliori che siano state scritte finora. Sensibile, acuto, brillante, Christopher Andersen è assolutamente affidabile.

Chi sono le conquiste di Mick Jagger?

Non possiamo conoscere tutti i nomi delle conquiste di Mick Jagger, visti i numeri esorbitanti, ma alcune persone sono ormai storia.

Una è Carla Bruni, l’ex modella italiana ora moglie dell’ex Presidente Francese Sarkozy. Si racconta che il cantautore e amico Eric Clapton, avesse supplicato l’amico di non puntare la bella modella perché lui se n’era innamorato. Ma non ci fu niente da fare. Mick si mise insieme a lei, incurante del disagio che suscitò nell’amico.

Per citare altre donne famose che fanno parte dell’harem di Mick Jagger ricordiamo Madonna, la grande regina del pop, allora una ragazzina affascinata dal cantante famoso, di cui era una delle groupie più accanita.

Un’altra attrice conosciuta anche lei per la sua avventurosa vita sessuale è Angelina Jolie. L’attrice aveva incrociato la strada di Mick Jagger quando era stata ingaggiata nel ruolo di spogliarellista per il video della canzone “Anybody seen my Baby”. Aveva 22 anni, lui 54. Il leader dei Rolling Stones rimase incantato dall’attrice e, nonostante i rifiuti di lei, le fece una corte serrata. Divenne un’ossessione fino a che non riuscì a consumarsi grazie al cedimento finale di Angelina Jolie. Non pago, la stessa sera in cui finalmente poté stare con l’attrice, sparì con l’attrice Farrah Fawcett. Ma quando fece ritornò riuscì comunque a farsi perdonare da Angelina Jolie e i due ebbero una relazione segreta per anni.

Insomma, il quadro che emerge da questa biografia è quella di un vero e proprio sex addicted, che riuscì a fare “grandi numeri” grazie alla sua fama e al suo talento artistico.