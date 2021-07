Trading online, alcuni consigli per i principianti

Iniziare a fare trading online non è semplice, per questo motivo prima di immergersi in questo mondo è necessario seguire alcuni suggerimenti attenti che ti aiutino a capire meglio come funziona e se quest’attività faccia o meno davvero al caso tuo.

In questa guida vediamo insieme, alcuni consigli utili per i principianti che si vogliono avvicinare al mondo del trading online.

Studiare attentamente i mercati finanziari

Il primo passo per riuscire a entrare nella giusta ottica e comprendere come funziona il trading online è studiare i mercati finanziari e soprattutto in cosa consiste questa strategia di investimento.

Infatti, investire con il trading online non è né un gioco né semplice, ma bisogna giungere preparati e si deve studiare attentamente la materia per comprendere come evitare ingenti perdite e riuscire a trarre profitto dal proprio investimento.

Per formarti sul trading puoi usare: libri, e-book, seguire corsi appositi (scegliendo quelli davvero di buona qualità e fatti da formatori seri). Una volta che avrai studiato bene come funziona il trading online, potrai farti un’idea personale e capire se questa forma d’investimento faccia realmente al caso tuo.

Scegliere il giusto broker online

Dopo aver studiato attentamente il settore devi anche scegliere il giusto broker online. Ci sono davvero tantissime piattaforme e broker che permettono di fare trading online oggi, ma solo alcune sono idonee a chi è agli inizi e a coloro che sono principianti del settore.

Non solo, soprattutto se non si ha esperienza bisogna fare attenzione a scegliere solo broker legali e con la giusta autorizzazione e numero di licenza.

Trovare la giusta piattaforma dev’essere comunque una prerogativa sia che si sia principianti sia esperti. Infatti, se si opera su broker che non hanno un’autorizzazione si ha il rischio di esporsi a una truffa, e spesso sono proprio coloro che non hanno esperienza ad essere tra le vittime principali dei truffatori. Dunque, prima di investire del denaro accertati sempre di operare su una piattaforma legale al 100% e con le giuste autorizzazioni.

Sia i trader esperti che i principianti sono accomunati da un fatto: se vogliono avere successo devono assolutamente utilizzare la piattaforma giusta per fare trading online. Una piattaforma deve essere, per prima cosa, autorizzata e regolamentata a livello Europeo.

Provare una versione DEMO

La teoria e la scelta di una giusta piattaforma è sicuramente molto importante, ma anche la pratica lo è. Fare pratica aprendo subito un portafoglio è pericoloso e sciocco, quando la maggior parte delle piattaforme legali presenta invece una versione DEMO (come ad esempio il conto demo etoro) che permette di provare a fare trading online con soldi “finti” e quindi senza rischiare nulla.

Iniziare con un conto Demo è la soluzione migliore per iniziare a provare le strategie che si sono imparate durante le lezioni seguite e per capire come si possa facilmente non solo generare un potenziale guadagno, ma soprattutto una perdita. Affrontando la versione DEMO si passa dalla teoria alla pratica senza rischiare il proprio denaro e scegliendo in modo più consapevole come investire.

Il social e copy trading per imparare

Infine, una soluzione per i principianti che vogliono imparare a fare trading online e hanno bisogno di una guida anche dopo aver aperto un conto reale è il Copy o Social Trading. Questa opzione, offerta al momento solo da eToro, permette di seguire gli investimenti che fanno i trader esperti iscritti sulla piattaforma. Con il Copy Trading è possibile vedere quali sono le strategie che adottano i trader con maggiore esperienza e replicarle studiando i risultati che si ottengono. Una funzione molto utile del copytrading è quella che permette non solo di vedere quali sono gli asset seguiti da un determinato trader ma anche qual è la percentuale di perdita sugli investimenti.