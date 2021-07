Tommaso Zorzi, nuovo progetto top secret con Rocco Siffredi: “Lo scoprirete sui social”

Tommaso Zorzi fa un annuncio social

Erano giorni che Tommaso Zorzi non dava segni di vita sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove conta quasi due milioni di follower. Oltre alla polemica legata ad una sua foto intima realizzata in un bagno pubblico, il rampollo meneghino ha fatto un annuncio.

In pratica, ha fatto sapere che prossimamente sarà impegnato in un nuovo progetto top secret. In partenza per una località balneare, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha detto che collaborerà con Rocco Siffredi, il divo italiano dei film per adulti. Ma cosa faranno insieme i due? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’influencer lavorerà insieme a Rocco Siffredi

Nello specifico, attraverso delle Stories su Instagram Tommaso Zorzi ha confessato a tutti i suoi follower di essere in procinto di partire per la Sardegna. Nella terra sarda che da giorni brucia per una serie di incendi ad attenderlo ci sarebbe stato Rocco Siffredi. I due hanno avuto modo di conoscersi qualche mese fa in occasione di un’intervista che lo stesso 26enne fece al divo del por*o nel suo programma Il Punto Z.

Tuttavia, il rampollo meneghino è stato abbastanza criptico con i suoi sostenitori e per ora non si è sbilanciato più di tanto su questo nuovo progetto che lo vede protagonista al fianco dell’attore di film per adulti. Ovviamente i follower sono curiosi di sapere cosa bolle in pentola.

Tommaso Zorzi in vacanza in Sardegna

Dopo l’annuncio socia di Tommaso Zorzi molti fan di quest’ultimo si stanno chiedendo cosa potrebbe fare insieme a Rocco Siffredi. Ovviamente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non fornendo ulteriori indizi, i sostenitori rimarranno con il dubbio ancora per qualche giorno. “Lo scoprirete su questi canali”, ha asserito il 26enne milanese salutando i suoi sostenitori prima di partire per la Sardegna.

Quindi il ragazzo ha assicurato loro che avrebbe raccontato tutto sul suo account Instagram. In attesa di scoprire cosa farà l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi con Siffredi, ci sono già i primi spoiler sui prossimi impegni tv dell’influencer.