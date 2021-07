Claudia Gerini confessa il suo grande dolore

Un dolore grande quello dell’attrice Gerini

Claudia Gerini è apparsa molto provata per la morte dell’attore Libero Di Rienzo, avvenuta il 15 Luglio. Ai microfoni di Gente ha esternato tutto il suo dolore per la scomparsa di un collega e amico, un “fratello” per l’attrice.

Si erano conosciuti sul set. L’ultimo film insieme era Dolceroma, la pellicola diretta da Fabio Resinaro, che si basava sul libro di Pino Corrias, Dormiremo da vecchi. Una commedia italiana riuscita che ha ricevuto anche la candidatura al Nastro d’Argento nel 2019.

Libero Di Rienzo

La morte dell’attore di origine napoletana Libero Di Rienzo ha colpito tutto il mondo dello spettacolo e oltre. Sono stati tantissimi gli attori e le celebrità che hanno espresso il loro cordoglio per la fine di un attore pieno di talento, che ci ha lasciati a soli 44 anni.

Tante sono state le polemiche suscitate dal modo in cui i giornali hanno raccontato questa tragedia, a causa dei dettagli emersi sull’uso di stupefacenti. Da più parti si è invocato il “rispetto per la morte” di un attore che è stato collega, amico, figlio, amato da tantissimi. Nell’intervista Claudia Gerini non si è espressa su questo aspetto, ma si è limitata a parlare del suo dolore enorme per la prematura scomparsa.

Claudia Gerini e il covid

Ma Claudia Gerini è al centro della cronaca anche per le sue dichiarazioni sul covid e vaccini. Durante l’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si è tenuta al Forte Village (Sardegna), l’attrice romana ha dichiarato di non essersi ancora vaccinata per timore delle conseguenze negative. Infatti lo ritiene troppo sperimentale.

Non si ritiene una “no- vax”, infatti racconta che la figlia ha fatto il vaccino e lei non si è opposta in alcun modo. Tuttavia, visto che ha avuto problemi di trombosi durante la gravidanza, teme che si possa verificare di nuovo a causa dell’iniezione. Secondo l’attrice bisogna prima fare tanti test per poi inocularsi la dose, ora è troppo presto per lei.

E per il green pass? Semplice: Claudia Gerini farà il test. Racconta infatti che in questo periodo, lavorando su tanti set, ha dovuto farne molti. È una prassi a cui ormai è abituata. Ma non crede che il green pass sarà per sempre. Passerà, anche lui con il covid.

L’amore per Claudia Gerini

E l’amore per l’attrice come va? Nonostante vada tutto bene, Claudia Gerini non ha nascosto un po’ di turbamento per il matrimonio imminente del suo ex Federico Zampaglione con l’attrice Giglia Marra. Nonostante ammetta che i due stiano bene insieme e si completino a vicenda, il frontman dei Tiromancino sarà sempre il suo grande amore.