Che fine ha fatto Lorenzo Lamas, protagonista di Renegade? (FOTO)

Lorenzo Lamas, il sex symbol degli anni ‘90

Era il 6 Marzo 1994 e su Italia 1 un bel motociclista dai capelli lunghi castani risolveva casi difficili viaggiando sulla sua Harley Davinson. Era il sergente di polizia Reno Raines interpretato da Lorenzo Lamas, un fuggiasco, amante della giustizia. Sexy, muscoloso, misterioso, conquistò in breve tempo la scena e fino al 1997 regnò nelle case italiane.

Ma dopo il grande successo di Renegade, Lorenzo Lamas è sparito dalla scena. Che fine ha fatto il nostro aitante poliziotto anticonformista? Che lavoro svolge nella sua vita reale Lorenzo Lamas?

Il presente di Lorenzo Lamas

L’attore statunitense dopo una carriera fatta di alti e bassi, ha rinunciato al mondo dello spettacolo. Ora lavora come pilota d’aerei. Era già un hobby quando recitava, ma ora è diventato il suo lavoro, un impareggiabile fonte di libertà.

Stupisce non poco una scelta simile, anche se nonostante abbia recitato in oltre 300 episodi di Beautiful dopo Renegade, in film di arti marziali e in varie produzioni statunitensi, si erano perse le tracce in Italia.

I suoi film spesso non erano mai arrivati nelle nostre sale, e il ricordo iconico di lui è sempre rimasto alla serie in cui svettava con la sua Harley Davinson. Oltretutto – secondo quanto ha dichiarato al settimanale “Chi”- grazie a questo nuovo lavoro di pilota, ha turni più consoni alla sua vita familiare. (Continua dopo la foto)

La vita privata di Renegade

Lorenzo Lamas è un po’ come il suo alter ego Rino Raimes: un rubacuori. Ha avuto ben 6 mogli e 6 figli. Con l’ultima donna, Kenna Scott, è ancora felicemente sposato. All’età di 62 anni si dichiara un uomo che ama all’antica: in modo talmente totale e fiducioso nell’amore da sposarsi ogni volta. Una caratteristica genetica visto che sua madre si è sposata ben 7 volte e suo padre 4.

Quando recitava in Renegade la moglie era una protagonista della serie, la bionda Cheyenne, Kathleen Kinmont. Il rapporto subì una brusca scossa proprio ai tempi della serie tv, quando un’ex compagna di Lamas, Daphne Ashbrook, dichiarò che l’attore era il padre di suo figlio. Alla fine lui e la Kinmont divorziarono nel 1993, arrivando con fatica alla fine della serie tv.

Una vita che a Beautiful fa un baffo. Piena di amori, figli, avventure e ora anche nipoti. La sua primogenita ha ripreso le orme paterne, è Shayne Lamas, la Carly Corinthos di General Hospital, vincitrice anche del reality The Bachelor. Lorenzo Lamas si dichiara molto soddisfatto della sua vita e rifiuta il termine “nonno”. Ai nipoti l’ha intimato: niente nonno per lui, l’eterno belloccio in sella alla Harley.