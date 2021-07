Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, ex di Dayane Mello lo stronca? “E’ da fare a fine carriera”

Stefano Sala lancia una frecciata a Pierpaolo Pretelli? Il sospetto

La scorsa settimana Carlo Conti ha svelato in anticipo i concorrenti che faranno parte di Tale e Quale Show. Tra gli undici anche Pierpaolo Pretelli, già reduce dalla lunga esperienza al Grande Fratello Vip 5.

Ovviamente il 30enne lucano sui social non ha nascosto la sua felicità per la nuova opportunità professionale. Non la pensa allo stesso modo l’ex gieffino Stefano Sala, che anni fa ha avuto una storia con Dayane Mello.

Attraverso delle Stories su Instagram, il modello ha detto la sua sul programma musicale del venerdì sera di Rai Uno. Il ragazzo senza giri di parole ha fatto intendere di fare questo tipo di format al tramonto della propria carriera: “Perché credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera…Sì, credo sia da fare a fine carriera…”. Parole che hanno sollevato una polemica sul web e sui vari social perché in tanti l’hanno letta come una vera e propria frecciatina velenosa all’ex Velino di Striscia la Notizia.

Le dichiarazioni del modello su Tale e Quale Show

Attraverso il suo canale social, Stefano Sala ha fatto una dura considerazione contro coloro che agli inizi di carriera accettano di andare come concorrenti a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Dopo tale affermazioni che è stata letta come una stoccata a Pierpaolo Pretelli, l’ex di Dayane Mello ha fatto un’altra considerazione.

Il modello ed ex gieffino ha rivelato di credere che il programma musicale di Rai Uno non sia un format adatto a lui, almeno per il momento: “Non credo sia un programma adatto a me. Nel senso: sei mascherato, devi imitare la voce di altri…”.

Stefano Sala non chiude totalmente le porte a Tale e Quale Show

Tuttavia, Stefano Sala non ha totalmente chiuso le porte a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Infatti, sempre su Instagram, l’ex fiamma di Dayane Mello dalla quale ha avuto la figlia Sofia, ha fatto sapere che in futuro potrebbe pure partecipare. “Preferisco farlo più avanti…”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo tali dichiarazioni, in futuro il conduttore fiorentino valuterà la sua proposta? Staremo a vedere.