Alessandro Cecchi Paone su Barbara Palombelli senza mezzi termini

Alessandro Cecchi Paone afferma: “La Palombelli è brava a limitare gli eccessi”

Alessandro Cecchi Paone uno dei giornalisti e opinionisti più famosi della tv italiana, sempre ospite di varie trasmissioni televisive, ha una rubrica tutta sua sul settimanale Nuovo tv. Si chiama La posta, qui telespettatrici e telespettatori hanno l’opportunità di porgli delle domande sia su alcune trasmissioni che sui personaggi televisivi.

Ad oggi il giornalista ha sempre risposto come suo modo, in maniera schietta e sincera. Nelle scorse ore una telespettatrice gli ha chiesto un’opinione su Forum e sulla sua conduttrice, Barbara Palombelli. La risposta è stata chiara e pungente: “Si vede che lei segue Forum da poco tempo! Mi rivolge una domanda legittima, ma… vecchia di decenni. Le sentenze sono valide come casi di scuola e Barbara Palombelli è brava a limitare gli eccessi”.

La verità su Forum

La natura del programma non è stata mai nascosta perché a parlarne qualche tempo fa è stata direttamente la conduttrice Barbara Palombelli. Ha raccontato che a volte ad andare in studio sono i diretti interessati, altre volte vengono chiamati degli attori che interpretano i rispettivi ruoli in modo da spiegare come ci si comporta e come si agisce in vicende simili portate in tribunale.

Organizzare il tutto è molto difficile, prima si fa un casting perché si deve essere bravi anche a rappresentare. Bisogna essere credibili nello spiegare le ragioni dei contendenti. I protagonisti non devono essere reali attori perche non devono recitare ma interpretare ruoli e ragioni che appartengono alla vita reale.

Massoneria, un mondo che coinvolge anche Cecchi Paone

Recentemente si è parlato di Cecchi Paone, della sua vita privata e dall’appartenenza alla massoneria. Per quanto possa sembrare strano a quanto pare il giornalista è un massone. In quanto tale dovrebbe mantenere il silenzio che però non fa proprio parte di lui. Durante una delle più recenti interviste ha rivelato di esserlo afferma che si tratta di un gruppo di massoni di un certo calibro.

Queste sue rivelazioni inaspettate non sono piaciute per niente al G Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi. L’uomo non ha nascosto di essere parecchio arrabbiato e ha sospeso così il massone chiacchierone.