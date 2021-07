Sandra Bullock compie 57 anni, fidanzati, figli, tradimenti

Sandra Bullock attrice versatile e conosciuta nel mondo

Sandra Bullock conosciuta per essere una delle attrici più versatili e talentuose del cinema mondiale riesce ad interpretare qualunque ruolo ottenendo grandiosi risultati. Oggi compie ben 57 anni e non li dimostra nemmeno. Negli anni invece ha mostrato di valere tanto, di avere grande talento per ruoli comici, ma anche drammatici.

Nonostante si possa pensare che la sua vita vada avanti tra lusso, rose e fiori l’attrice ha combattuto diversi ostacoli che hanno a che fare sia con l’ambito lavorativo che con quello privato. E’ riuscita a farsi forza ed andare avanti conquistando il pubblico che la ama anche per le doti da guerriera.

L’inizio della sua carriera dal 1987 ad oggi

Ha dato avvio alla sua carriera quando aveva soltanto 23 anni recitando nel film Hangmen, era il 1987, poi ha reciato in The Blind Side, che nel 2009 le ha permesso di vincere l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Tra gli ultimi capolavori di Sandra Bullock Gravity del 2013, All’ultimo voto del 2015, Ocean’s 8 del 2018 e Bird Vox del 2018.

Conosciuta anche per essersi resa protagonista di scatti hot oggi ha detto no alle scene di sesso. Questa è una clausola inserita nei contratti lavorativi. Chi vuole lavorare con lei deve rinunciare alle scene passionali che la vedono come protagonista.

La vita sentimentale poco fortunata

La sua vita sentimentale è stata particolarmente agitata. Oggi è felice ed ha al suo fianco il fotografo Bryan Randall. Prima di lui è stata sposata per circa cinque anni con il costruttore Jesse G. James. Si separarono perchè lui la tradiva con una pornodiva, Michelle McGee. Ha avuto relazioni sentimentali con Tate Donovan, Matthew McConaughey e Ryan Gosling. E poi ancora il giocatore di football Troy Aikman ed infine il musicista Bob Schneider.

E’ stata anche vittima di un incidente aereo al quale è sopravvissuta. Stava volando nel Wyoming in occasione delle vacanze di Natale quando a causa delle condizioni meteorologiche e per dei problemi tecnici, il jet fu costretto ad un atterraggio d’emergenza a Jackson Hole. L’aereo però uscì di pista e finì direttamente su un prato, perdendo come conseguenza dell’impatto il carrello di atterraggio.

Il jet ne uscì danneggiato in più punti della struttura. Oggi l’attrice ha al suo fianco due figli adottati, il piccolo Louis e Laila. A chi le chiede se soffre per non avere avuto dei figli naturali l’attrice risponde che la famiglia è composta dall’amore. Questa per lei è la definizione di amore tradizionale, andando a favore di quelle donne che crescono i figli da sole perchè le mamme single non sono mamme a metà.