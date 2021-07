Adriano Celentano: ecco dove vive

Adriano Celentano la vecchiaia in una villa insieme alla moglie

Adriano Celentano, uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano; il pubblico di tutto il mondo conosce a memoria i testi delle sue canzoni. Chiunque ama vedere e rivedere le interpretazioni nei vari film o gli spettacoli anche andati in replica in collaborazione con Mediaset proprio perchè è unico nel suo genere.

A seguirlo sono soprattutto i giovani curiosi di conoscere dettagli sulla sua vita privata mai svelati. Oggi sceglie di mostrarsi sempre meno alle telecamere ed affiancare la sua Claudia Mori tra quattro mura. A proposito di questo, dalla pandemia fino ad ora marito e moglie sono rimasti chiusi in casa, ma dove vivono è un mistero. A quanto pare la sua casa è un vero paradiso e si trova proprio sulle sponde del Lago di Lario, a Campesone di Galbiate. Si rifà al suo modo di essere, di fare, non è banale, anzi ricco di sorprese, semplicemente una villa che lascia senza parole.

La villa super lussuosa del Molleggiato

Come non sarà difficile immaginare è una tenuta immersa nel verde. La residenza è infatti circondata da ettari di alberi e terreni, dà l’impressione di stare nel pieno della natura. All’ingresso c’è un lungo viale alberato, poi c’è una piscina e un campo da tennis. Insomma lusso, comfort e comodità di ogni tipo.

Più volte nel corso degli anni la casa è stata presa di mira dai ladri che però non sono riusciti ad andare a segno perchè Adriano Celentano ha una tra le migliori sorveglianze. Qui, secondo quanto da lui rivelato, vuole vivere la vecchiaia, allontanando per sempre microfoni, riflettori e telecamere. Ha scelto questo luogo per la quiete, per la serenità che gli trasmette. Infatti durante il lockdown ha sofferto pochissimo la chiusura in casa.

Il tradimento con Ornella Muti

Lui e la moglie stanno insieme da 53 anni, un anno fa sono stati tirati al centro del gossip e sono finiti su tutti i giornali di cronaca rosa a causa di un tradimento che non ha fatto vacillare la coppia.

Si è parlato del tradimento di Celentano con Ornella Muti; i due si erano conosciuti sul set di un film. Il tradimento ha fatto stare male Claudia ma la donna ha avuto la forza di perdonare ed andare oltre. I figli si sono allontanati da lui, poi dopo le scuse lo hanno accettato in famiglia lasciando l’errore alle proprie spalle. A dirsi sorpresa è stata Ornella Muti che ha definito la confessione dell’attore una mancanza di rispetto nei suoi confronti.