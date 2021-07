Temptation Island: Jessica a letto con il tentatore Davide, poi lascia il fidanzato (VIDEO)

Jessica e Davide si lasciano

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il quinto e penultimo appuntamento di Temptation Island 2021 e, come anticipavano certi video è stata ricca di colpi di scena e drammi. Infatti, dopo il secondo falò e la reunion tra i due fidanzati Federico e Floriana, a creare un po’ di spettacolo c’ha pensato Jessica.

Infatti la ragazza non ha perso tempo ed è finita nel letto del tentatore Davide. Il suo ragazzo Alessandro che ha visto le immagini dal pinnettu e ha chiesto di parlare immediatamente con la compagna prendendo una decisione inevitabile. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo il video)

Temptation Island, il falò di confronto tra Jessica e Alessandro

Dopo aver chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto, Alessandro una volta davanti alla sua fidanzata è letteralmente sbroccato. Infatti, il partecipante di Temptation Island ha visto la donna che ama a letto con il tentatore single Davide.

“Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mio prendi in giro, sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te. Io non ho fatto lo scemo come hai fatto te. Tu non ce l’hai la dignità. Ti comporti come le 15enni. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, facci palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano“, ha tuonato il giovane. (Continua dopo il video)

Jessica sceglie di uscire con il tentatore Davide

Come era prevedibile, anche Jessica una volta lasciato il falò di confronto con l’ormai ex fidanzato Alessandro ha deciso di vedere e di salutare il tentatore single Davide con la promessa di rivedersi. Una volta fuori tra i due nascerà una storia? Staremo a vedere nella puntata di un mese dopo. Ecco il video: