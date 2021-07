Elisabetta Gregoraci spazzata via da Giulia Salemi: quella cena di fuoco (VIDEO)

Giulia Salemi a cena coi genitori di Pierpaolo Pretelli

Dopo le tensioni che si erano create quando andava ancora in onda il Grande Fratello Vip 5, ora Giulia Salemi, finalmente è riuscita a conoscere i genitori del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Grazie a questa relazione sentimentale viene spazzata via l’ombra di Elisabetta Gregoraci, che proprio nella casa più spiata d’Italia aveva stretto un’amicizia speciale con il 30enne lucano.

A dire il vero l’ex Velino di Striscia la Notizia non ha mai nascosto di esserne innamorato e la soubrette calabrese si è tirata indietro. Tuttavia, nemmeno il tempo di uscire dalla porta rossa che il modello si è buttato tra le braccia dell’influencer italo-persiana.

Giulia Salemi spazza ia l’ombra di Elisabetta Gregoraci

Ma l’interesse di Pierpalo Pretelli nei confronti di Giulia Salemi ha fatto storcere il naso ai genitori del ragazzo. Infatti, sia il padre e la madre che il fratello Giulio avevano mostrato interesse ancora per Elisabetta Gregoraci. A distanza di mesi si è voltata pagina e la famiglia dell’ex Velino, unita più che mai, ha festeggiato tutti insieme mettendo una pietra a quanto accaduto in passato.

Era presente pure la bella Ariadna Romero, ex fidanzata del modello lucano con il quale ha messo al mondo il figlio Leonardo che ora ha quattro anni. Con l’arrivo dell’influencer italo-persiana in casa Pretelli è finita pure la soap iniziata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, a dire il vero la storia tra Pierpaolo e la Gregoraci non c’è mai stata.

Il momento doro di Pierpaolo Pretelli

Nel frattempo Pierpaolo Pretelli è entrato ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show 2021 dove ritroverà anche Stefania orlando. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 ha dato dimostrazione di avere un grande talento sulle imitazioni ed è per questa ragione che il conduttore Carlo Conti l’ha arruolato immediatamente.

Intanto anche il suo ultimo singolo ha raggiunto degli ottimi traguardi diventato una hit estiva. Si tratta di un vero e proprio tormentone dal ritmo latino che ha realizzato con il cantante Shade. Che dire, un momento d’oro per l’ex Velino di Striscia la Notizia sia dal punto di vista professionale che amoroso. In più molto presto diventerà zio.