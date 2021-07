“Cosa diceva sempre Raffaella Carrà di Antonella Clerici”: le brutte voci dietro le quinte della Rai

In che rapporti erano Raffaella Carrà di Antonella Clerici?

Qualche settimana fa è venuta a mancare Raffaella Carrà a causa di un tumore ai polmoni lasciando un vuoto immenso a tutti. Dopo giorni in tanti si sono chiesti in che rapporti fosse il caschetto biondo con la collega Antonella Clerici. Infatti, ultimamente in rete è girata voce che non ci fosse molta simpatia tra le due professioniste Rai.

Nello specifico, si è detto che la soubrette bolognese ce l’avesse con la ex padrona di casa de La Prova del cuoco per essere approdata al sabato sera di Rai Uno con una trasmissione molto simile ad una condotta da lei qualche anno prima. A dire il vero, però, si tratterebbe solo di illazioni, tutte smentite da Roberto Alessi, direttore della rivista Novella 2000.

Parla il giornalista Roberto Alessi

Roberto Alessi ha tolto ogni dubbio sul vero rapporto che c’era tra la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e la padrona di casa di Carramba che sorpresa. “Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa”, ha rivelato il direttore del magazine Novella 2000. Poi quest’ultimo ha fatto un’altra rivelazione sul caschetto biondo, venuta a mancare lo scorso 5 luglio a causa di un brutto male: “Lei sapeva volare alto”.

Dal canto suo la professionista lombarda ha immediatamente espresso il suo dolore e cordoglio per la morte della collega con un post sui suoi canali social: “Sei stata per tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno”.

I prossimi impegni professionali di Antonella Clerici

Nel frattempo, Antonella Clerici si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia e amici in attesa di tornare a lavorare per la prossima stagione televisiva. Infatti anche per il 2021/2022 sarà il volto di punta di Rai Uno.

La professionista lombarda, infatti, tornerà nella fascia di mezzogiorno con la seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno e a partire da novembre con la seconda edizione di The Voice Senior ogni venerdì sera. Il talent show vedrà l’ingresso della new entry Orietta Berti al posto del duo Al Bano e Jasmine Carrisi.