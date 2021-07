Il pranzo è servito, campionessa gli ride in faccia? Raptus di Flavio Insinna che sbotta: “Non è nello spirito del gioco”

Errore a Il pranzo è servito: la rivale scoppia a ridere

Da qualche settimana la Rai ha deciso di proporre le nuove puntate de Il pranzo è servito, lo storico programma Mediaset portato al successo dal compianto Corrado. La tv di Stato ha deciso di affidarlo a Flavio Insinna e durante la sua conduzione non mancano i momenti di ironia. Ad esempio, nella puntata del 26 luglio il padrone di casa ha dovuto fare i conti con un gesto poco elegante della campionessa.

Tutto è iniziato quando il professionista romano si è rivolto al concorrente in gara, Daniele: “Davanti a Stromboli c’è Strombolino, vero o falso?”. Di conseguenza il giovane ha risposto vero, ma dando una risposta errata. “No, davanti a Stromboli c’è Strombolicchio”, ha spiegato Insinna che ha scatenato la risatina da parte dell’altra concorrente.

Flavio Insinna riprende la campionessa che poi si scusa

Dopo l’errore dello sfidante a Il pranzo è servito, la campionessa Rosa Maria non è riuscita a trattenere la risata, lasciando tutti i presenti senza parole. Ovviamente anche il padrone di casa Flavio Insinna.

“Senti Rosa Maria come ride, in barba al bon ton. Non è nello spirito del gioco…”, ha replicato il conduttore del programma di Rai Uno facendola passare come una frecciatina velenosa ma fatta col sorriso. Inutile il tentativo della campionessa che ha provato a giustificarsi in questo modo: “No, ma mi dispiace tanto”.

Botta e risposta tra Flavio Insinna e la campionessa Rosa Maria

Sempre a Il pranzo è servito, ancora una volta con tono ironico Flavio Insinna ha replicato in questa maniera: “Si vede che sei affranta, ma le scuse arrivano tardive”. Frase che ha scatenato una serie di risate in studio con il gioco che poi ha proseguito normalmente.

Alla fine a vincere è stata proprio la campionessa Rosa Maria, che si è confermata tale. Nel frattempo gli ascolti della storica trasmissione non sono del tutto esaltanti, infatti, tutti i giorni viene nettamente battuta dalla concorrenza, ovvero da Canale 5 con al soap opera iberica Una Vita Acacias 38.