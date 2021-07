Temptation Island, Jessica e Davide insieme dopo il reality? I fan: “Lui aspetta il bonifico”

Jessica e Alessandro si dicono addio

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il penultimo appuntamento stagionale di Temptation Island, che ha visto protagonisti Jessica e il tentatore Davide. Infatti, la ragazza durante il suo percorso all’interno reality show delle tentazioni, non è stata ferma, anzi si è più volte lasciata andare nei nei confronti del single. Infatti, nella quinta puntata il pubblico e soprattutto il suo ragazzo hanno visto il video in cui la si vede aletto insieme, coccolandosi.

Ovviamente tale filmato ha fatto arrabbiare parecchio Alessandro che ha chiesto immediatamente il falò di confronto con la sua dolce metà. Dopo tale incontro, Jessica è corsa dal single per rivederlo e riabbracciarlo, anche se per i telespettatori prenderà un due di picche.

Jessica vuole incontrare Davide dopo Temptation Island

Dopo quanto visionato al pinnettu, il falò di confronto tra Alessandro e Jessica non è finito nel migliore dei modi. Infatti, i due protagonisti di Temptation Island 2021 si sono detti addio al termine e, la ragazza, ha chiesto di poter rivedere il tentatore Davide. Tuttavia, l’incontro tra i due non ha appagato le aspettative del pubblico. Infatti, in molti credevano che tale incontro avrebbe scaturito un bacio visto che giorni prima avevano passato una notte di effusioni. Ma non è stato così, infatti il tentatore Davide si è limitato a dire che Jessica avrebbe dovuto pensare a se stessa.

“Adesso pensi un po’ a te. Hai tante persone che ti vogliono bene e devi voltare pagina. Non sarà facile, ma sei fortissima e io ci sono”, ha asserito il single. Ma lei non si è arresa dicendo al ragazzo che si sarebbero visti a casa dopo il reality show. A quel punto lui ha risposto con un secco “Ok”. Tuttavia, gran parte dei telespettatori sono convinti che quest’ultimo non ha nessun interesse nei confronti di lei e quegli atteggiamenti erano dovuti al suo ruolo nel format mariano.

La reazione del popolo del web

“Lui sta aspettando solo il bonifico”, ha scritto un telespettatori di Temptation Island sui social dopo aver visto alla scena dell’incontro che tra Jessica e il tentatore Davide dopo il falò di confronto col fidanzato Alessandro. “Classico discorso da: ok ti ho fatto lasciare, adesso mollami che non c’ho voglia”, ha riportato un altro utente web.

“Devi pensare a te stessa. Traduzione: levati dai piedi”, ha scritto un altro facendo intendere che il single potrebbe puntate ad un posto come tronista o corteggiatore al Trono classico di Uomini e Donne.