Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta (FOTO)

Alessio Boni l’annuncio della gravidanza della compagna sui social

Alessio Boni è pronto per fare il bis. Dopo la nascita di Lorenzo, il primo figlio, sta per arrivare ancora un’altra cicogna. La sua compagna Nina Verdelli è nuovamente in attesa, lo hanno annunciato i diretti interessati tramite il profilo Instagram di lei. La donna ha postato uno scatto dolcissimo in cui s i vede che è in costume, tiene Lorenzo in braccio e mostra con soddisfazione il pancione. Scrive parole inequivocabili “My boy(s)” lasciando intendere che sia in attesa del secondo maschietto.

L’annuncio della seconda gravidanza arriva un anno dalla nascita del primogenito, che è stato presentato al grande pubblico in occasione del red carpet per la 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Erano bellissimi e sorridenti, lei indossava un abito elegante arancione con gonna ampia, lui uno smoking classico nero. (Continua dopo la foto)

L’amore tra i due artisti

Alessio Boni attore, Nina Verdelli, giornalista di moda sono fidanzati dal 2015 non si sono mai separati e sono sempre apparsi molto uniti. La pandemia e il lockdown hanno rafforzato il legame e l’amore tra i due suggellato dall’arrivo di Lorenzo. Sono entrambi molto riservati, i social infatti sono poco aggiornati.

Soltanto la Verdelli è incline all’utilizzo di Instagram dove ama postare foto importanti della sua vita privata e familiare. E stata lei a dare l’annuncio con tanta gioia. La coppia ha ricevuto subito migliaia di auguri anche da personaggi famosi come l’attrice e modella Nicoletta Romanoff, Nina Rima, Lodovica Comello e Vinicio Marchioni. Non si conosce ancora il nome del futuro bebè ma probabilmente nel corso dei mesi sarà lei, ancora una volta, ad annunciarlo.

La prima gravidanza durante il covid

Il primo bimbo è arrivato in un periodo particolare, difficile e duro ma allo stesso tempo forse anche il momento giusto. In quei mesi a causa del covid 19 Alessio ha perso la zia Laura, di 66 anni e tanti amici tutti di Bergamo. Ai tempi dichiarava: “Estrema felicità che si contrappone alla tragicità del momento”

Per lui il periodo iniziale è stato difficile perchè arrivava a sentirsi in colpa per aver sorriso ad una smorfia di Lorenzo, mentre la gente moriva e spesso si trattata anche dei suoi amici e conoscenti ai quali non ha potuto dare l’addio. Nonostante tutto è riuscito a superare la difficile prova di fronte alla quale lo ha posto la vita, appoggiandosi alla compagna che non lo ha mai lasciato da solo.