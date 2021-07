Mara Venier finisce di nuovo in ospedale: “Chissà quando finirà”

Mara Venier e la disavventura per un’operazione ai denti

Ebbene sì, a distanza di qualche settimana Mara Venier è finita ancora una volta in ospedale. A svelarlo è stata la stessa conduttrice di Domenica In che sui suoi canali social si è mostrata mentre stava percorrendo l’ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale di un nosocomio di Roma.

Di recente, la professionista veneziana ha subìto un’operazione odontoiatrica che le ha danneggiato un nervo e che le ha comportato per alcuni giorni la paralisi di una parte del volto. Ora cos’altro è accaduto?

La reazione della conduttrice di Domenica In

Con enorme dispiacere, Mara Venier nelle ultime ore è dovuta tornare in ospedale. Alcune settimane fa mentre conduceva ancora Domenica In la professionista veneta aveva a stento trattenuto le lacrime mentre raccontava ai suoi numerosi follower le sue disavventure dovute ad un’operazione chirurgica finita male.

La donna aveva minacciato d’intraprendere azioni legali contro il dentista che l’aveva operata che alla fine le ha provocato un grosso danno. Infatti, a causa del tremendo dolore zia Mara è stata sottoposta ad un secondo intervento e dopo esso aveva difficoltà pure nel parlare. “Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”, aveva detto la donna a tutti i suoi sostenitori.

Mara Venier di nuovo in ospedale

Nelle ultime ore, però, Mara Venier ha fatto ritorno in ospedale, ma per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in tal senso. Stando alle prime indiscrezioni, la padrona di casa di Domenica In sta per sottoporsi ad un altro intervento. Tutto questo nel tentativo di risolvere il suo problema iniziale.

Dopo aver condiviso questo messaggio sui social, in tanti si sono riversati sotto il post per far sentire la propria vicinanza e solidarietà alla professionista veneziana. “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”, aveva tuonato su Instagram la donna.