Chiara Ferragni si mostra con le gambe non depilate: Fedez spiazza tutti (VIDEO)

Chiara Ferragni si mostra in una veste inedita

Chiara Ferragni e il marito al momento si trovano in vacanza in Puglia. Nelle ultime ore la nota fashion blogger ha fatto parlare di sé per un’iniziativa davvero bizzarra. Infatti, l’influencer seguita da oltre 20 milioni di follower solo su Instagram si è mostrata con le gambe non depilate.

Ovviamente tutti i sostenitori della ragazza sono rimasti senza parole scrivendo: “Una di noi”. La reazione di Fedez ha lasciato a bocca aperta. Infatti, successivamente il rapper milanese ha condiviso una clip su IG che immediatamente è diventata virale sul web. Nel video in questione, l’imprenditrice digitale si fa vedere in una veste totalmente inedita. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente.

Il siparietto social dei Ferragnez

Ebbene sì, nelle ultime ore Chiara Ferragni ha messo in bella mostra delle gambe non depilate e piene di tatuaggi. Durante la realizzazione del video è partita una mini-coreografia. Ad un certo punto da dietro è apparso il marito Fedez e le gambe infatti erano le sue.

La nota fashion blogger cremonese era avvinghiata al rapper milanese in maniera bizzarra, in modo da nascondere i suoi arti. Ovviamente il divertente siparietto è piaciuto tantissimo ai sostenitori dei Ferragnez che non hanno perso tempo ha lasciare delle reazioni alla clip. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La reazione del popolo del web

Come era prevedibile, la reazione dei loro milioni di follower non è tardata ad arrivare. “Chiara una di noi”, hanno scritto ironici i fan. E ancora: “+27% di vendita di rasoi”. Altri ancora hanno scritto: “Finalmente la Ferry con bei piedi”. In poche parole, l’ironia di Chiara Ferragni e Fedez ha scatenato una serie di commenti.

“Siete troppo forti”, ha aggiunto un altro seguace. In pochi minuti, il divertente filmato postato su Instagram ha sfiora gli oltre 3,5 milioni di visualizzazioni. Ancora una volta i Ferragnez sono stati in grado di far parlare di sé.