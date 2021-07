Ambra Angiolini rivelazioni inedite sulla relazione con Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini scrive un libro e ringrazia Allegri

Ambra Angiolini celebre conduttrice ed attrice, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua relazione d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La protagonista di Non è la Rai, sta vivendo un periodo positivo sia sotto l’aspetto sentimentale che quello lavorativo. Per quanto riguarda quest’ultimo, Ambra è reduce dal successo che ha ottenuto la seconda stagione de Il Silenzio dell’acqua. Inoltre ha fatto il suo debutto in libreria con la pubblicazione del libro autobiografico InFame che si è rivelato essere un’autentica rivelazione.

Il libro racconta della sua lotta contro la bulimia, un percorso lungo, difficile e tortuoso. L’abbiamo recentemente vista anche al Concertone del Primo Maggio che ha condotto insieme a Lillo Petrolo. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale invece sta vivendo in felicità la storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri che è tornato quest’anno a Torino e che da questo momento in poi dovrà necessariamente fare da spola tra la città piemontese e Brescia.

Voci di crisi smentite, tra i due tutto a gonfie vele

Tra loro le cose vanno benissimo anche se in queste ultime settimane si era tanto parlato di una separazione. Giornali e social non parlano d’altro che di una probabile crisi da tempo. In realtà la Angiolini specifica che il mister livornese le ha dato modo e motivo per ritornare a sorridere essendo oltretutto determinata.

Grazie a lui la showgirl ha deciso di prendersi del tempo per fare una delle cose delle quali va orgogliosa ovvero scrivere un libro. Si è dedicata del tempo, lui le ha lasciato la possibilità di pensare a ciò che ha vissuto negli anni passati. E così è nato InFame, un racconto in prima persona di un periodo complicato.

Dettagli sulla vita privata

L’attrice è stata precedentemente impegnata con il cantante Francesco Renga. Sono stati legati dal 2004 al 2015 ed insieme hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Oggi i rapporti tra loro sono ottimi, vivono a Brescia, vicini. Sono stati visti insieme in occasione del Concertone, si ritrovano spesso e tra loro c’è molto affetto. Hanno scelto di volersi bene e non farsi la guerra anche per il bene dei figli che nonostante la separazione dei genitori godono della presenza di entrambi.

La fine della relazione è arrivata perchè non si amavano più. Nel 2017 il cuore di Ambra ha ricominciato a battere grazie all’allenatore. Da allora si parla di matrimonio, in realtà nonostante il sentimento tra i due sia forte non sembrerebbe ancora essere arrivato il momento di sposarsi.