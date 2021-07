Clio MakeUp ha perso 20 chili. Le rivelazioni dell’influencer

Clio MakeUp, ecco perchè ha deciso di mettersi a dieta

Clio MakeUp celebre beauty influencer ha raccontato ai followers la sua vita a partire dall’infanzia fino ad arrivare ad oggi ripercorrendo tutte le tappe che l’hanno spinta quest’anno a dare il via alla dieta che le ha permesso di perdere 20 chili.

Oggi afferma di sentirsi bene con sé stessa, non è magra, ma nemmeno eccessivamente in carne come prima. Adesso mangia ma ha uno stile di vita diverso. Da piccolina come fino a qualche tempo fa affrontava i problemi lanciandosi sul cibo e cercando di soffocarli e dimenticarli.

Il cibo era diventato uno sfogo, un conforto. Spiega che body positive non vuol dire essere grassi, ma accettarsi. Accettarsi non vuol dire non reagire, per questo Clio Zammatteo invita chi come lei vorrebbe perdere peso, anche per questione di salute e non necessariamente di bellezza estetica, ad impegnarsi.

La prima regola è allontanare le schifezze

Clio mantiene l’alimentazione corretta da mesi per riuscire a rimettersi in forma dopo aver sfiorato i 90 chili con la gravidanza della piccola Joy, la sua seconda figlia. Si è rivolta ad un nutrizionista che ha fatto di tutto per farle capire che il cibo non è un mezzo attraverso il quale sfogarsi. Non esistono trucchi per dimagrire, esiste soltanto la forza di volontà. Non è mai entrata nello specifico consigliando diete ed alimenti in particolare. Ha però affermato che esiste un segreto, non lanciarsi sulle schifezze.

L’influencer è tornata a vivere in Italia, ecco dove ha comprato casa

E’ una delle influencer più seguite sui social, amata per la semplicità, per il modo di essere e di fare. Genuina, simpatica, alla mano, ama condividere la sua vita con chi la segue proprio come quando non era ancora famosissima. E’ sposata con Claudio Midolo, mamma di Grace e Joy nata ad aprile, fondatrice del brand “Cliomakeup” fino allo scorso anno viveva in America.

E’ ritornata in Italia da qualche mese, qui ha comprato una casa con giardino, vive insieme alla sua famiglia ed ai suoi adorati gattini. Insieme al marito ha deciso di tornare a vivere nella sua città di origine, Belluno. L’America non faceva più per lei, nell’ultimo periodo vivere a New York era diventato uno stress. Più volte raccontava mediante le storie di Instagram di avere paura ad uscire come anche di rimanere da sola in casa con la figlia. Ha scelto l’Italia perchè è fonte di benessere e di serenità, l’ambiente ideale in cui crescere le figlie, lontani dalla violenza ingiustificata.