Elisabetta Gregoraci accusata di dedicare brani d’amore a Pierpaolo: “Basta, hai rotto”

Elisabetta Gregoraci accusata di fare dediche d’amore a Pierpaolo

Sono diversi mesi che la quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata con la vittoria di Tommaso Zorzi. Nonostante ciò, sui vari social network si continua a parlare dell’amicizia speciale che si era instaurata tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci all’interno della casa più spiata d’Italia. Un sentimento che non si è trasformato in amore, per volontà della soubrette calabrese che a quanto pare aveva già il suo cuore impegnato.

L’ex Velino di Striscia la Notizia si è consolato presto gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi. Nelle ultime ore, però, l’ex moglie di Flavio Briatore è finita nuovamente al centro delle polemiche perché alcuni fan dei Prelemi sostengono che quest’ultima dedichi delle canzoni d’amore al 30enne lucano.

La storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo l’uscita anticipata di Elisabetta Gregoraci dalla casa di Cinecittà, il modello Pierpaolo Pretelli si è immediatamente consolato con Giulia Salemi. Con quest’ultima, una volta fuori ha iniziato una storia d’amore con l’influencer italo-persiana, nonostante le reticenze iniziali dei genitori di lui.

Il prossimo concorrente di Tale e Quale Show 2021 giorni fa ha cenato con la madre e il madre e ovviamente anche la sua dolce metà. Un incontro che è stato documentato sui loro rispettivi profili social. Nel frattempo, in rete molti utenti accusano Elisabetta perché secondo loro darebbe fastidio al 30enne lucano.

La dura reazione di Elisabetta Gregoraci

Sui social, un utente si è scagliato contro Elisabetta Gregoraci dicendo che dovrebbe lasciare in pace Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Basta dedicare canzoni d’amore a Pierpaolo. Hai rotto. Trovati un uomo che ami solo te, dopo un po’ hai rotto. Risulti senza dignità”.

Nonostante questi sospetti e accuse infondate, la soubrette calabrese ha deciso di non rimanere in silenzio replicando a tono a colui che le ha puntato il dito contro. “La droga fa male, molto”, ha immediatamente replicato la 41enne mettendo a tacere colui che ha fatto quella insinuazione.