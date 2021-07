Temptation Island, Manuela picchia il fidanzato Stefano durante il falò. Filippo Bisciglia li separa (VIDEO)

Manuela schiaffeggia Stefano

Martedì sera su Canale 5 è andato in onda il sesto ed ultimo appuntamento stagionale di Temptation Island 2021. Il pubblico ha assistito al falò di confronto fra Manuela e Stefano e purtroppo non è finito nel migliore di modi. Infatti, durante un acceso confronto fra i due la fidanzata ha accusato all’uomo che ama di aver detto davanti a tutti che lei si è rifatta perché insicura.

Immediatamente dopo, quando lui ha ammesso dicendo: “E’ vero, ti sei rifatta il naso!“, lei ha sbroccato facendo volare uno schiaffone nei suoi confronti. A separarli è stato il padrone di casa Filippo Bisciglia che ha provato in tutti i modi di riportare la calma. “Sai qual è il problema? Che forse uno schiaffo neanche a casa te l’hanno mai dato“, ha sbottato Manuela verso il ragazzo. (Continua dopo il video)

Il botta e risposta tra i due fidanzati

“Ti avevo detto prima di entrare che ti saresti innamorata di un tacchino e questo è successo, a te piacciono i tipi che dicono ‘principe, principessa’, sta roba qua“, ha dichiarato Stefano rivolgendosi alla sua fidanzata Manuela. Poi il ragazzo ha continuato così: “Sei una debole, sei una insicura, mi hai detto che sono brutto di faccia e che sto perdendo i capelli“.

Per chi non lo sapesse, Manuela e Stefano all’interno dei rispettivi villaggi hanno baciato due tentatori di Temptation Island 2021. “Ti sei buttato sopra una donna, non ti fai schifo da solo? Non ti ho perdonato i tradimenti, ma solo tutta la violenza psicologica che mi hai fatto“, le ha rinfacciato la fidanzata, che immediatamente dopo ha aggiunto: “Sei un porco, un maiale ed un deficiente“.

Polemica sul web contro Manuela: ‘È stata pessima”

Immediatamente dopo il gesto di violenza di Manuela, sul web è spuntato un commento al vetriolo dell’influnecer Deianira Marzano: “Lei pessima”. “No alla violenza sulle donne. No alla violenza sugli uomini. No alla violenza”, ha commentato Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Ma anche su Twitter sono stati tanti gli utenti e fan di Temptation Island che si sono scagliati contro l’atteggiamento della ragazza. “Comunque la violenza è violenza. Nessuno fa casino su Manuela che picchia Stefano? Se fosse stato il contrario sarebbe successo il finimondo”, ha scritto un internauta.