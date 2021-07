George Clooney, “Non sapete cosa mi faceva”: la confessione privata su Elisabetta Canalis

George Clooney torna a parlare della sua ex Elisabetta Canalis

Nonostante siano trascorsi tanti anni dalla loro separazione George Clooney fa davvero fatica a dimenticare Elisabetta Canalis. La loro relazione sentimentale è durata dal 2009 al 2011 e recentemente la star di Hollywood è tornato sulla vicenda.

Dell’ex Velina di Striscia la Notizia, l’attore ha speso solo delle parole al miele come lui stesso ammesso. “Non la conoscete non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto più ridere nel corso della mia vita”, ha fatto sapere il professionista statunitense che ha una meravigliosa villa sul Lago di Como. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato Clooney.

Le belle parole per l’ex Velina di Striscia la Notizia

Dopo un decennio Elisabetta Canalis e George Clooney hanno ora vite separate. L’attore di Hollywood è sposato con l’avvocato Amal Alamuddin, da cui ha avuto due gemelli.

Mentre l’ex Velina di Striscia la Notizia da tempo si è trasferita negli Stati Uniti al fianco del marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva. L’attore avrebbe rotto il silenzio sull’ex fiamma pronunciando una frase già detta mesi fa, quando alcune indiscrezioni riferivano di una possibile rottura tra lui e la sua dolce metà.

George Clooney e Amal Alamuddin in crisi?

La ragione di una possibile crisi tra George Clooney e Amal Alamuddin? Stando ai rumor si parlava di raffreddamento tra i due dovuto al lockdown. “È una donna noiosa e soffocante”, avrebbe confidato l’attore americano ad alcuni amici stretti. Passando molto tempo assieme la coppia si era accorta di non essere fatti l’uno per l’altra.

Nessuno, lo ha detto lui stesso, lo avrebbe fatto ridere come la soubrette sarda Elisabetta Canalis, oggi di nuovo nel nostro Paese per ragioni professionali. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Oppure lascerà scorrere visto che è felicemente innamorata di suo marito e hanno una bellissima bambina.