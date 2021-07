Elisa Isoardi, smacco a Berlusconi e Mediaset: “Trattative in corso”. Ecco dove potrebbe approdare

Elisa Isoardi fatta fuori da Mediaset

Stando alle ultime indiscrezioni Elisa Isoardi potrebbe tornare nuovamente sul piccolo schermo. Per la professionista cuneese, che ha passato un mese in Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, arriva una nuova possibilità. A quanto pare, che l’ex naufraga abbia ricevuto una proposta da parte di Cologno Monzese.

Ma non si sa bene di cosa si tratta, il rumor diffuso nelle ultime ore sembrerebbe più che altro una notizia infondata. L’unica notizia certa per ora è legata alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, e della conduttrice piemontese non c’è nessuna traccia. E nel frattempo il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere, qualche giorno fa, che non c’è alcun piano B per l’ex padrona di casa de La Prova del cuoco in casa del Biscione.

La professionista piemontese torna in Rai?

Al momento l’unico piano B potrebbe essere un ritorno nella tv di Stato? Anche questa opzione sarebbe del tutto improbabile. Ma il magazine Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti ha messo le cose in chiaro rivelando che, invece, ci sarebbe qualcosa in più per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021.

Per caso un nuovo format culinario? “Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo”, riporta il portale web Gossip e Tv. Potrebbe spuntare anche una nuova trasmissione televisiva su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Il possibile sgambetto di Elisa Isoardi a Mediaset

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Elisa Isoardi sembra tutto ancora in balia delle onde. “Difficile trovare la persona giusta”, ha recentemente confessato la conduttrice piemontese, reduce da una storia durata anni con il leader della Lega Nord Matteo Salvini.

La loro relazione sentimentale è durata dal 2015 al 2018. Non c’è traccia nemmeno di un presunto flirt con il maestro siciliano Raimondo Todaro, che durante Ballando con le Stelle si è parlato di una possibile storia. Altra fake news sul suo conto.