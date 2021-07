Pierpaolo Pretelli rimprovera Giulia Salemi davanti a tutti: “E’ sempre colpa tua!”

Pierpaolo Pretelli riprende Giulia Salemi: il motivo

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo un impegno professionale hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Maratea. Come era prevedibile, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno documentato il tutto sui loro rispettivi profili social, condividendo delle foto e video. Dopo aver visitato la località in provincia di Potenza la coppia si è diretta ad Ibiza. L’arrivo all’aeroporto è stato filmato dall’influencer italo-persiana, attraverso delle Stories su Instagram.

E proprio in quella circostanza l’ex Velino di Striscia la Notizia ha rimproverato la fidanzata davanti a tutti i suoi follower. La ragione? Il 30enne si è lamentato che per un motivo o l’altro lei lo fa sempre arrivare in ritardo e ogni volta rischiano di perdere il volo. “E’ sempre colpa tua se siamo in ritardo…Sei la solita ritardataria…Muoviti forza…Muovi il c**o…”, ha detto il lucano.

L’influencer ricorda un episodio accaduto con la madre Fariba

Dopo essere stata ripresa da Pierpaolo Pretelli per aver fatto tardi all’aeroporto, la fidanzata Giulia Salemi ha voluto ironizzare sull’intera vicenda. Nello specifico, l’ex concorrente del Grandde Fratello Vip 5 ha fatto un salto indietro, condividendo tra le Stories di Instagram un vecchio filmato.

Un video realizzato durante la sua partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Fariba Tehrani quando quest’ultima la invitava a darsi una mossa. Nella didascalia di questa clip, l’influencer italo-persiana ha immediatamente scherzato pensando a ciò che è accaduto nelle ultime ore: “Questo è il riassunto della mia vita…”.

Giulia Salemi nostalgica di Maratea

Prima di prendere il volo per Ibiza, Giulia Salemi ha condiviso su Instagram un meraviglio scatto che mostra Maratea. A corredo di tale scatto, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha informato tutti coloro che la seguono sui social network di essersi trovato molto bene in quella località balneare.

Di conseguenza ha detto che sicuramente tornerà in qui posti nel mese di agosto. “Ultimi scatti a Maratea che mi ha accolta e fatta sentire come a casa…Ci vediamo ad Agosto…”, ha scritto l’influencer italo-persiana.