Paris Hilton smentisce la gravidanza, le dichiarazioni della ricca ereditiera

Paris Hilton la reazione dopo la notizia della dolce attesa

Paris Hilton modella e imprenditrice americana non è incinta, è stata proprio la diretta interessata a smentire l’informazione diffusa dai giornali. La 40enne ha dichiarato di essersi svegliata con 3000 messaggi sui 5 iPhone, tutti di congratulazioni e felicitazioni per il lieto evento. Così la Hilton ha attirato l’attenzione dei followers scherzando ed affermando di essere in attesa di 3 gemelli.

Poi ha dichiarato che non è ancora il momento di affrontare una gravidanza perchè ha deciso di aspettare il matrimonio, quindi vorrebbe metter su famiglia nel 2022. Gli stilisti stanno confezionando da mesi l’abito da sposa della ricca ereditiera, ciò che desidera più di ogni altra cosa è che le entri benissimo, che sia meraviglioso come ha sempre sognato.

Perchè il mondo ha ipotizzato una gravidanza

A fare partire i pettegolezzi è stato in particolare un reggiseno push-up della sua nuova linea di biancheria intima. Ha indossato il Paris Hilton Push-Up Bra che ha messo in mostra un seno più prosperoso del normale per andare a cena con il fidanzato Carter da Nobu a Malibù.

Evidentemente qualcuno le ha scattato delle foto finite subito su internet. Queste hanno scatenato il panico, in pochi minuti è comparsa la notizia “Paris Hilton è incinta”. In realtà l’ereditiera che da qualche mese ha compiuto 40 anni ha soltanto iniziato le pratiche per la fecondazione assistita.

Alcune informazioni sul matrimonio lussuoso della Hilton

A parlare delle nozze è stata Kathy Hilton, madre dell’ereditiera. Paris sposerà l’imprenditore Carter Reum con il quale ha iniziato una relazione un anno fa. La madre ha le redini di tutto, è lei che si sta occupando dell’organizzazione delle lussuose nozze. L’unica cosa che Paris ha richiesto sono degli orsetti bianchi e degli unicorni appesi al soffitto. E’ una persona disinvolta e non come appare in pubblico capricciosa, piena di sé, pretenziosa.

Il fidanzamento con il futuro marito è stato un sogno ad occhi aperti. Il giorno del suo 40° compleanno l’ha portata il spiaggia accogliendola con tantissimi fiori. Le ha regalato un anello di diamanti taglio smeraldo, poi le ha chiesto di sposarlo. Paris ha condiviso ogni dettaglio sui social dove ha affermato di essere felicissima e pronta a sposarsi. Non aveva mai pensato di convolare a nozze con nessuno dei suoi ex anche perchè il matrimonio non sarebbe mai durato. Nemmeno con l’ultimo dei suoi fidanzati, Chris, che aveva alle spalle ben 3 divorzi.