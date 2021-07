Valentina Vignali sbugiarda Stefano che ci provava con lei mentre stava con Manuela (FOTO)

Stefano e Manuela escono separati da Temptation Isdland 2021

Mentre su Canale 5 andava in onda il sesto ed ultimo appuntamento di Temptation Island 2021, l’ex gieffina Valentina Vignali ha sganciato una vera e propria bomba su due protagonisti del reality show delle tentazioni.

Il falò di confronto fra Stefano e Manuela è stato piuttosto burrascoso e la fidanzata lo ha pure schiaffeggiato al grido di “maiale, porco e deficiente”, la punto che Filippi Bisciglia è intervenuto per separarli. I due, naturalmente, hanno lasciato il programma Mediaset da separati e proprio durante il confronto finale lei gli ha rinfacciato di non avergli mai perdonato tutti i tradimenti subìti.

Valentina Vignali mostra dei messaggi di Stefano di Temptation Island

Ma a rincarare la dose, però, c’ha pensato anche l’ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali che sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di messaggi privati che Stefano le ha mandato nel triennio 2017-2019 mentre era già fidanzato con Manuela. Si tratta di messaggi d’apprezzamento, complimenti estetici ed anche un “ti voglio portare a cena”. (Continua dopo il post)

Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Island) risalenti al 2017, 2018 e 2019. pic.twitter.com/uPzCOVvwUV — Trash Italiano (@trash_italiano) July 27, 2021

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

I messaggi che Stefano inviava anni fa a Valentina Vignali

Rivolgendosi a Manuela di Temptation Island 2021, l’ex gieffina Valentina Vignali ha detto: “Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te”. Per poi continuare così: “Sposa Luciano e non pensarci più“. Come era prevedibile, gran parte dei commenti che Stefano ha inviato alla cestista erano dei complimenti sul suo fisico.

Ad esempio: “Quanto sei bella“; “Sei più bella di prima“; “Di tutte quelle che hai pubblicato oggi questa è la foto più bella“, ecc. Di conseguenza non c’era nulla di grave. L’unico commento che veramente fa intendere di averci provato con la sportiva è: “Ti voglio portare a cena“. Ecco le Stories della Vignali: