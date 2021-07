Tommaso Zorzi toglie il follow a Francesco Oppini su Instagram: è rottura?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Il sospetto

Sono settimane che ormai in rete e sui vari social network si parla di una possibile rottura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Non troppo tempo fa i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, dopo un’amicizia speciale nata all’interno della casa di Cinecittà, avevano smesso di mostrarsi insieme.

Per tale ragione il popolo del web aveva iniziato a sospettare che tra il rampollo meneghino e il figlio di Alba Parietti non fossero più in ottimi rapporti. In un primo momento l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 ha rivelato: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti“.

Tommaso toglie il follow su IG di Francesco

Successivamente anche Francesco Oppini ha detto la sua sulla vicenda. Le sue dichiarazioni sono sembrate simili al rampollo, ovvero ha smentito le indiscrezioni che parlano di una loro possibile rottura. “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi“, ha detto l’imprenditore piemontese.

Qualche giorno dopo l’influencer e il figlio di Alba Parietti sono stati pizzicati insieme in compagnia anche di Andrea Zelletta. Una serata a Catania che comprendeva i componenti della Nazionale artisti TV. In quell’occasione il 26enne si è recato lì col sua attuale fidanzato Tommaso Stanzani. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che rafforza la tesi di un loro possibile litigio.

Le possibili ragioni dell’allontanamento

A quanto pare, infatti, che Tommaso abbia tolto il follow su Instagram a Francesco Oppini. Recentemente un amico dell’imprenditore ha condiviso un tweet con l’hashtag “TzVip” all’interno del quale chiedeva: “Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico!“. Non è tardata ad arrivare la replica del rampollo Zorzi: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia“.

Giorni dopo l’influencer riguardo il termine F World utilizzato da Oppini su IG, ha espresso il suo pensiero: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!“. Per caso si riferiva all’amico? Resta il fatto che il 26enne ha tolto il follow a Francesco.