Ignazio Moser allarma Cecilia: “Fossi stato single all’Isola? Ci avrei provato con lei…”

Ignazio Moser ci avrebbe provato con la Persia se fosse stato single

Nelle ultime ore Ignazio Moser ha dedicato parte del so tempo libero per rispondere ad alcune domande che i follower gli hanno posto con l’apposito box su Instagram. A quel punto, uno dei suoi sostenitori senza giri di parole ha chiesto all’ex naufrago se fosse stato single con chi ci avrebbe provato a L’Isola dei Famosi 15.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, senza esitare ha fatto il nome della barzellettiera romana Valentina Persia, arrivata seconda subito dopo Awed alla finalissima del reality show di Canale 5. “Io non l’ho mai nascosto nemmeno a L’Isola dei Famosi…Valentina Persia sarebbe stata la mia prima scelta…”, ha fatto sapere l’ex ciclista trentino.

Le dolci parole per Valentina Persia

Rispondendo alle domande dei seguaci di Instagram, subito dopo Ignazio Moser ha approfittato della situazione per fare i complimenti all’ex compagna d’avventura Valentina Persia. Il motivo? Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha fatto presente che la comica romana da quando ha fatto ritorno in Italia dall’Honduras sprizza femminilità da ogni poro.

Infatti, l’ex ciclista ha fatto presente che la cabarettista ha una forma invidiabile: “Devo dire che L’Isola le ha fatto davvero bene…La vedo in forma, complimenti…Sprizzi femminilità da ogni poro…”. Senza ombra di dubbio queste parole al miele faranno piacere alla diretta interessata.

Ignazio Moser in forma dopo il vaccino

Il giorno prima Ignazio Moser ha fatto il vaccino. per questo motivo i suoi follower di Instagram hanno chiesto al loro beniamino che è andata e se si sente bene. A quel punto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 ha rassicurato tutti dicendo che è in ottima forma e che fino a quel momento non ha avuto nessun effetto collaterale.

Per tale ragione il giovane poi è partito in vacanza. “Al momento sto molto bene, però dicono che gli eventuali effetti collaterali arrivano il giorno dopo…Speriamo di no…”, ha detto il fidanzato di Cecilia Rodriguez che qualche ora dopo ha condiviso delle Stories su IG direttamente sull’aereo.