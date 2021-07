Damiano dei Maneskin, orrore contro la fidanzata Giorgia Sileri: “Brutta tro*a, muori nel peggiore dei modi”

Giorgia Sileri brutalmente offesa su Instagram

I personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo spesso sono oggetto di odio sui vari social network è spesso può fare male. Ne sa qualcosa Giorgia Soleri, fidanzata con Damiano David, leader dei Maneskin gruppo che ha trionfato al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest.

Infatti, attraverso una Storia su Instagram, la giovane ha condiviso uno dei tanti messaggi di odio che riceve quasi ogni giorno. “Ti odio, sei una tr**a che merita di morire nel peggiore dei modi”, si legge in un messaggio che un leone da tastiera le ha inviato in direct. Per tale ragione la modella si è sfogata su IG, cercando conforto nelle parole di tutti coloro che la seguono.

Lo sfogo social della modella

Infatti, sono circa 350 mila i follower che seguono il profilo Instagram di Giorgia Sileri. Dopo aver condiviso la Storia, in molti hanno mostrato la propria solidarietà con la fidanzata di Damiano dei Maneskin. La ragazza, inoltre, ha sottolineato che i messaggi che riceve non contengono solamente minacce e insulti.

“E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto”, ha scritto la modella sul noto social network.

Giorgia Sileri e la storia d’amore con Damiano dei Maneskin

Per chi segue Giorgia Soleri da tempo sa perfettamente che la modella da sempre si è contraddistinta su Instagram per aver fatto delle denunce di argomenti molto delicati e poco trattati. Ad esempio, la malattia della quale è affetta, ossia la vulvodinia frequente, e di cui non ha problemi la giovane non ha nessun problema a parlarne con i propri follower.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha sempre ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà dei quali si è sempre detta commossa e molto grata per quello che I fan le scrivono. Lei e il noto cantante stanno insieme già da quattro anni. Recentemente, ad esempio, il leader del gruppo ha festeggiato con uno scatto su Instagram che li ritrae in un abbraccio mentre sorridono.