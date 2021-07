Lorella Cuccarini, l’annuncio inatteso: “Maria De Filippi me l’ha appena comunicato”

Lorella Cuccarini confermata ad Amici 21

Ebbene sì, in piena estate è arrivata la notizia che tutti i suoi fan aspettavano: Lorella Cuccarini torna ad Amici. La conferma, come spiegato da lei stessa in un’intervista rilasciata al nuovo numero in edicola del magazine Oggi, è giunta recentemente dalla conduttrice del talent show Maria De Filippi.

“Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, ha fatto sapere l’ex padrona di casa de La vita in diretta. Parlando invece del suo passato, la 56enne ha asserito: “La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

La soubrette romana parla del marito Silvio Testi

Intervistata dal noto settimanale di gossip Oggi, Lorella Cuccarini si è confessato anche sulla sua famiglia e sulla storia d’amore con il marito, il produttore Silvio Testi.

“Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui. Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti. Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”, ha detto la professoressa di danza di Amici.

La debolezza di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, sempre al periodico Oggi, ha anche rivelato una sua grande debolezza. “Ho 56 anni, non mi drogo, non bevo alcolici, ce lo potrò avere un vizio? Ho iniziato a fumare a 18 anni, e a 23, nel 1988, ho smesso. Con Silvio. Non stavamo neanche insieme all’epoca. Però eravamo a Capodanno del 1988 e abbiamo deciso insieme di smettere di fumare. La prima decisione da coppia l’abbiamo presa che non eravamo una coppia”, ha detto la soubrette romana. Ora, infatti, quest’ultima utilizza le sigarette elettroniche.