Alessandra Amoroso finalmente spiega perché è finita con Stefano Settepani

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani perché si sono lasciati?

Era il gennaio dell’anno scorso quando Chi, il noto magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini ha annunciato la fine della relazione sentimentale tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Una notizia che ha lasciato tutti i fan della cantante salentina di sasso dato che quest’ultima era fidanzata con lui da diversi anni.

“Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“, si leggeva sulla rivista edita da Mondadori. Ma per quale ragione si sono lasciati? In quel periodo nessuno dei due ha detto il perché, ora invece, a distanza di un anno e mezzo a parlare è lei.

Le dichiarazioni della cantante salentina

Poi giorni dopo la diffusione della notizia sul settimanale Chi, la stessa Alessandra Amoroso ha confermato l’indiscrezione che era stata messa in giro. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro insieme in egual misura. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene. L’entusiasmo salva la vita, che è troppo preziosa per non continuare ad amarla“, ha detto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso spiega perché è finita col suo ex

Dopo diciotto mesi è stata la stessa Alessandra Amoroso a spiegare per quale ragione è finita con Stefano Settepani. In un’intervista rilasciata al magazine femminile Grazia, la cantante di Amici di Maria De Filippi ha confessato che l’amore per il suo ex compagno era terminato.

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”, ha fatto sapere l’artista salentina.