Jessica Mascheroni contro Nilufar Addati: “Crepa cessa rumena extracomunitaria”, lei replica (FOTO)

L’oscuro passato social di Jessica Mascheroni

Nelle ultime ore in rete è tornato a galla il brutto passato social di Jessica Mascheroni. Infatti, nella giornata di martedì sono spuntati i primi post razzisti contro cinesi e marocchini.

Il giorno seguente, dopo gli elogi ad Harvey Weinstein incitandolo a “pecoralizzarle tutte”, è giunto pure un commento denigratorio e razzista nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Jessica Mascheroni insulta l’ex tronista

Il post in questione non è recente, ma risale a marzo del 2018 ed in quel caso Jessica Mascheroni aveva dato all’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati della ‘cessa’, ma anche della ‘scema’, della ‘rumena’ e della ‘extracomunitaria’. Non contenta, l’ha invitata gentilmente a “spararsi” ed a “levarsi” in quanto “la vergogna di tutte le donne”.

“Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Ma sparati e levati sei la vergogna delle donne. Dai fatti un pianto adesso che ti insultano tutti. Crepa cessa rumena. Che nervoso sta extracomunitaria”, ha scritto la ragazza tre anni fa sui social network. “Vabbè dai è stata gentile, che poi sono iraniana, ma vabbè“, è stata la reazione dell’ex volto del Trono classico. (Continua dopo la foto)

Jessica Mascheroni, le scuse dopo lo scandalo

A distanza di qualche anno Jessica Mascheroni si è resa conto delle oscenità scritte sui social, quindi ha deciso di fare un passo indietro e fare le scuse all’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati.

“Ho aperto il mio profilo. Cercherò di difendermi dai vari insulti e offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare chiedo scusa a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse perché sono sincere. Adesso facendo un discorso un po’ più ampio. Ragazzi state offendendo i miei genitori, mia madre, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me. Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”, ha detto la ragazza.