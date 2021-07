Luigi Berlusconi è diventato papà. E’ nato il piccolo Emanuele

Luigi Berlusconi papà di Emanuele a 30 anni

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori, nella giornata di ieri è nato il loro primo figlio, il più piccolo di casa Berlusconi. Si tratta del tredicesimo nipote dell’ex presidente del consiglio, oggi leader di Forza Italia. Per Luigi e Federica il fiocco è azzurro, il nome scelto è Emanuele Silvio in onore del nonno.

Luigi è il quinto figlio di Silvio Berlusconi, la mamma è Veronica Lario. Federica Fumagalli, ha 31 anni, un anno in meno del marito, è nata a Sironi, Lecco. La sua famiglia lavora nel campo dell’imprenditoria, settore manifatturiero.

Com’è nata la storia d’amore tra i due neogenitori

La storia d’amore fra Luigi e Federica ha avuto inizio circa 10 anni fa. Si sono incontrati per la prima volta in un locale di Milano, durante una serata fra amici. Frequentavano entrambi l’università, la Bocconi, lì infatti hanno avuto modo di approfondire la conoscenza.

Lui frequentava economia, lei giurisprudenza. Si sono innamorati subito e da allora non si sono mai più lasciati. Oggi sono realizzati dal punto di vista professionale, lei lavora con la MB Projects settore comunicazione, Luigi opera nel campo della finanza da anni, dal 2014. Adesso è anche il presidente della holding Italia Quattordicesima.

Fanno coppia fissa da anni, sono convolati a nozze in piena pandemia lo scorso 2020. Hanno deciso di sposarsi con una cerimonia intima nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. A seguire la festa nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza. Presenti una quarantina di ospiti, gli ingressi controllati dal servizio di sicurezza ma soprattutto nessuna foto condivisa sui social. Non si ha infatti alcuna testimonianza grafica di queste nozze. Step by step dalla frequentazione è arrivato il matrimonio e per concludere anche un bellissimo bebè.

Il rapporto speciale tra Federica e Barbara Berlusconi

I ragazzi si mostrano poco in pubblico, l’ultima volta che Federica è stata avvistata risale ad un mese fa, aveva un pancione rotondo e si trovava in Sardegna, meta estiva da sempre per la famiglia Berlusconi. E’ stata per loro l’ultima vacanza in due. Insieme a Federica c’era Barbara Berlusconi, anche lei in dolce attesa, aspetta il quinto figlio. Barbara è mamma di Leone, 4 anni e Francesco Amos, 3anni, nati entrambi dall’amore per Lorenzo Guerrieri, poi Alessandro, che ha 13 anni ed Edoardo, 11, figli dell’ex compagno Giorgio Valaguzza.

Le donne avevano condiviso su Instagram un scatto con i pancioni, con didascalia “Le pance crescono”. Il rapporto tra le due sembrerebbe essere ottimo, si vogliono bene, sono molto legate, i social lo dimostrano perchè trascorrono parecchio tempo l’una in compagnia dell’altra.