Ashton Kutcher e Mila Kunis fanno discutere. Dichiarazioni sconvolgenti

Ashton Kutcher lava giornalmente soltanto parti intime e ascelle

Ashton Kutcher e Mila Kunis stanno facendo discutere il mondo intero a causa di dichiarazioni su comportamenti particolari e stranezze varie che coinvolgono i loro figli. I due attori hanno recentemente raccontato le loro abitudini per quanto riguarda l’igiene e la pulizia personale. Insieme hanno ammesso di lavarsi completamente solo quando è necessario e la stessa cosa vale per i loro bambini che hanno 6 e 4 anni.

Hanno affermato che se non si vede dello sporco non è necessario lavarli perchè non ha senso usare il sapone tutti i giorni. Lui ha dichiarato di lavarsi solo ascelle e parti intime giornalmente mentre tutto il resto solo quando è realmente necessario. Ad esempio dopo la palestra lava solo la faccia per eliminare ogni traccia di sale del sudore mentre il resto del corpo no.

La sua compagna ha ammesso di lavarsi il viso due volte al giorno e basta perchè da piccola non aveva l’acqua calda in casa quindi non ha l’abitudine nemmeno adesso di farsi la doccia spesso. Racconta inoltre che da quando è diventata mamma non lava i suoi figli tutti i giorni. Non lo faceva nemmeno quando erano neonati perchè secondo lei non è una buona, sana e corretta abitudine. Ovviamente queste rivelazioni hanno sollevato parecchie critiche anche sui social.

La vita di Ashton Kutcher è completata cambiata da quando ha conosciuto Mila Kunis

Da quando Mila Kunis è entrata a far parte della vita di Ashton Kutcher tutto è cambiato per lui. L’attore ha raccontato che aveva un sogno ovvero viaggiare nello spazio, ma per adesso ci ha rinunciato.

A convincerlo è stata la sua seconda moglie che ha sposato dopo il divorzio da Demi Moore, nel 2015. Prima di conoscerla, aveva acquistato il biglietto per il volo con la Virgin Galactic di Richard Branson, era il 2012. Poi si è sposato ed insieme hanno avuto dei figli, Mila gli ha fatto notare che andare nello spazio avendo una famiglia non sarebbe stata una scelta intelligente.

L’attore ha rinunciato ad un volo nello spazio

Per questo l’attore ha deciso di restituire il biglietto che ai tempi aveva pagato 200 mila dollari. Avrebbe potuto essere il passeggero numero 500 della compagnia di Richard Branson. Quest’ultimo era felicissimo di avere l’occasione di viaggiare con un grande attore, era eccitato all’idea.

Poi si è verificato un cambio di rotta improvviso ed inaspettato. Oggi Ashton però afferma che la passeggiata nello spazio può aspettare, ma è certo che farà quest’esperienza almeno una volta nella vita.