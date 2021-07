Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati, ecco perchè

Myriam Catania, la fine dell’amore dopo la nascita di Jacques

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati dopo aver trascorso insieme gli ultimi 5 anni della loro vita. Hanno un figlio, Jacques, testimone dell’amore che li ha uniti per tempo ma che sembrerebbe essere giunto adesso al capolinea. Nonostante la rottura sono rimasti in buoni rapporti, il figlio godrà quindi dell’unione dei genitori nonostante la fine della relazione.

E’ stato lui ad annunciare la rottura attraverso i social chiedendo nel frattempo ai followers di rispettare la privacy e ringraziandoli per averli sostenuti fino ad oggi. Sono sempre stati riservati e adesso più che mai vogliono che ognuno rimanga al proprio posto. Kammermann ha dichiarato di aver fatto il possibile, lui come Myriam per lavorare sulla coppia, sui problemi che li hanno allontanati negli anni ma a seguito di tante riflessioni non hanno trovato altra soluzione se non lasciarsi.

L’inizio della relazione nel 2016, Kammermann fece tornare a battere il cuore della Catania

La coppia si era conosciuta nel 2016. In quel periodo lei era reduce dalla fine del matrimonio decennale con Luca Argentero. La rottura con l’attore l’aveva fatta soffrire tantissimo, poi era arrivato Quentin che le aveva fatto tornare la voglia di amare. La scintilla tra i due è scoccata nell’immediato infatti non è passato nemmeno molto tempo prima per la nascita del loro figlio.

Le voci di crisi si sono fatte strada dopo la partecipazione dell’attrice al “Grande Fratello Vip”, quando tutti parlavano di un possibile flirt tra lei e Mario Ermito, con il quale ha condiviso l’esperienza in casa. Il Grande Fratello Vip per lei è durato pochissimo perchè dopo un mese è stata eliminata sotto sua richiesta. Myriam affermava da settimane che non riusciva più a godersi l’esperienza in casa perchè aveva voglia di tornare dalla sua famiglia.

I problemi di coppia legati alla relazione clandestina, smentita, con Mario Ermito

Una volta uscita dalla casa sono continuate le voci di corridoio di una relazione clandestina con Ermino, ma la notizia è stata subito smentita dai diretti interessati. Tradimento o meno, a quanto pare i problemi all’interno della coppia sono rimasti. Probabilmente i due si sono lasciati già da un pezzo ma l’ufficialità è arrivata a distanza di tempo.

Quentin ha dichiarato che la relazione ha dato loro la possibilità di crescere, anche singolarmente. L’amore profondo che li ha tenuti legati per 5 anni è scomparso nel nulla per questo hanno deciso di comune accordo di dividere le proprie strade.