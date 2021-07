Mara Venier scrive una lettera a Maria De Filippi, contenuto

Mara Venier, la lettera per ringraziare l’amica di tutti

Mara Venier ha scritto una lettera commovente a Maria De Filippi. A dividerle è una sola I ma sono entrambe delle grandiose conduttrici. ‘Zia Mara‘ ha voluto dire qualcosa di importante alla sua collega ma anche amica consegnando il documento a Novella 2000. In questo modo, particolare, la Regina di Rai Uno ha deciso di ripercorrere la lunga amicizia parlando del legame sentimentale che le unisce.

La lettera si apre con un dolce ‘Ti voglio bene‘, prosegue poi con vari ringraziamenti per averla fatta sognare negli anni con i programmi che da sempre le tengono compagnia, anche durante il periodo della pandemia. Cita ‘Tu Si Que Vales‘, ‘Uomini e Donne‘, ‘C’è Posta per Te‘ e infine ‘Amici 21‘. La conduttrice veneta, come la De Filippi non conoscono stanchezza, nemmeno stop o brevi periodi di pausa, lavorano tutto l’anno.

Maria ha lanciato talenti che oggi non smettono di ringraziarla

Nella lettera non mancano gli elogi alla conduttrice di Pavia che secondo Mara ha talento da vendere e fa dei talenti un successo. Mara Venier ringrazia Maurizio Costanzo che punta da sempre su di lei, sin dai tempi in cui era la “Signora nessuno” ed era tanto criticata.

Grazie a lei sono nate tante star, riconosciute dalla conduttrice sin dai primi passi come giovani talenti. Tra i nomi più conosciuti Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Emma Marrone, Kledi, Sangiovanni, Giulia Stabile. Tutti artisti che non smettono di porgerle i propri ringraziamenti. Lei li ha fatti crescere esercitando il talento e la bravura portandoli dritti al successo.

Mara ha sempre creduto nell’amore tra Maria e Maurizio Costanzo

Soltanto Mara, e forse pochi altri, non ha mai ceduto alle ‘perplessità’ sulla relazione tra Maria e Maurizio. Mentre molti parlavano di un interesse economico e lavorativo da parte della pavese, Mara vedeva in loro una coppia straordinaria, bella, formata da persone che si volevano bene allora come anche oggi. Maria De Filippi infatti non hai mai lasciato solo il marito, né nei momenti belli né in quelli brutti.

Nella lettera non mancano gli aneddoti personali. Mara la ringrazia per non averla mai lasciata da sola, è stata sempre al suo fianco anche quando la madre stava male, il periodo più brutto e difficile per la conduttrice di Domenica In. E’ stata Maria a convincerla ad impegnarsi ancora una volta alla conduzione del programma della Domenica affermando che sarebbe stata un’opportunità per non pensare e svagarsi godendo della compagnia di pubblico ed ospiti che l’hanno infatti circondata di affetto.