Davide Basolo frena Jessica Mascheroni, la ragazza in friendzone

Davide Basolo, il rapporto con Jessica subisce un brusco stop

Davide Basolo e Jessica Mascheroni, rispettivamente tentatore e fidanzata di Alessandro Autero, hanno partecipato a Temptation Island e nell’isola delle tentazioni si sono resi protagonisti di una simpatia molto particolare. Durante l’ultimo falò Jessica e Alessandro si sono lasciati, lei ha confidato a Filippo Bisciglia di provare un interesse sincero nei confronti del tentatore. Dopo la fine del rapporto lei ed il tentatore si sono incontrati, lui le ha chiesto di pensare a sé stessa ponendo già le prime distanze.

Jessica pensava di poter continuare la frequentazione fuori dal programma ma a quanto pare così no è stato. L’interesse non è ricambiato. Il tentatore è noto al pubblico per avere corteggiato Giovanna Abate a Uomini e Donne, dimostrando allora come oggi di possedere grande dolcezza e comprensione. Con queste qualità ha aiutato Jessica a capire che il rapporto con l’ormai ex fidanzato era pieno di lacune e che lui non rappresentava l’uomo che avrebbe voluto avere al suo fianco.

Cosa è successo tra Davide e Jessica nel villaggio prima del falò

Dopo essersi spinta oltre condividendo con Davide lo stesso letto per una notte, scatenando l’ira di Alessandro ha chiesto il falò di confronto immediato, così la coppia si è detta addio. Un mese dopo hanno confermato la decisione.

Lui oggi fa la spola tra Milano e Roma e frequenta la single Carlotta. Lei vorrebbe approfondire il rapporto nato sull’isola con Davide ma si è resa conto che così non sarà.

Le dichiarazioni del tentatore durante la diretta Instagram

L’ufficialità è arrivata durante una diretta alla quale ha partecipato Davide insieme agli altri tentatori. Il ragazzo ha dichiarato di volerle bene ma di non essere interessato a lei come fidanzata. Ha ammesso di aver rispettato il ruolo nel programma, di averla aiutata a capire tutte le mancanze, è stato un mezzo, un tramite, ha fatto da contorno.

Durante la diretta c’è stato chi lo ha accusato di aver recitato, di averla usata ed illusa, di essere oggi la causa della fine di un rapporto d’amore duraturo. Lui ha risposto di essere stato semplicemente se stesso, di non aver seguito alcun copione. Oggi rifarebbe lo stesso percorso senza cambiare nulla perchè è felice di quanto ha vissuto.

Ha poi augurato il meglio alla ragazza sperando possa trovare l’uomo adatto a lei, che possa renderla felice e darle ciò che desidera. Al momento Jessica non ha rilasciato dichiarazioni in merito, durante l’ultima puntata del programma ha affermato di sentire ancora Davide in amicizia, chissà che le cose non possano cambiare nel corso dell’estate.