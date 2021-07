Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle: il motivo (FOTO)

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle

Ad ogni cosa c’è un inizio e una fine. Ne sa qualcosa Raimondo Todaro che, dopo ben 15 edizioni di Ballando con le Stelle nelle ultime ore ha deciso di lasciare il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Il ballerino siciliano ha fatto sapere attraverso un lungo post su Instagram che in futuro si dedicherà ad altro. In rete gira voce che farà parte della squadra di Amici di Maria De Filippi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto il giovane professionista.

Il lungo messaggio social del ballerino siciliano

Affidandosi al suo seguitissimo account Instagram, Raimondo Todaro ha scritto un post dove annuncia il suo addio a Ballando con le Stelle. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha scritto il ballerino siciliano.

In questo lungo arco di tempo il danzatore ha gareggiato per ben due anni con dei vip uomini: Mauro Coruzzi, nei panni di Platinette) e Giovanni Ciacci. (Continua dopo il post)

Tutti i partner di Raimondo Todaro

In queste 15 edizioni di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, il ballerino Raimondo Todaro ha danzato con Cristina Chiabotto vincendo la prima edizione. Poi con Fiona May vincendo, Licia Colò, Carol Alt, Veronica Olivier, Madalina Ghenea, Ria Antonio.

Ma anche Elisa Di Francisca vincendo, Giusy Versace, Platinette, Xenya, Giovanni Ciacci, Nunzia De Girolamo ed infine Elisa Isoardi. Con quest’ultima si era vociferato che tra loro ci fosse un flirt.