Alba Parietti si scaglia contro Zorzi per la fine dell’amicizia col figlio Francesco: “Offesa irrimediabile”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato

Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono formate una serie di amicizie, tra cui quella speciale tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. A dire il vero il rampollo meneghino si è innamorato dell’imprenditore piemontese, ma tale sentimento non è stato corrisposto dato che quest’ultimo è etero e felicemente fidanzato da anni con colei che molto presto diventerà sua moglie.

Un amicizia che è andata avanti fino a qualche settimana fa quando i due ex gieffini non si sono più mostrati insieme sia sui social network che di presenza. Sul web si è parlata di una presunta lite e nelle ultime ore l’influencer con delle frasi su Instagram ha fatto capire che c’è stato un distacco. Per tale ragione Alba Parietti non ha digerito le frasi del 26enne scrivendo: “Usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi”.

Le dichiarazioni di Alba Parietti

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Resta il fatto che la distanza tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sembra farsi sempre più grande. Ovviamente, Alba Parietti essendo la madre dell’imprenditore piemontese ha preso le difese del figlio, sottolineando alcuni errori di un amico.

Per caso si sta rivolgendo al rampollo meneghino? E’ probabile, vista la necessità di scrivere tutto su Instagram. Nello specifico, la soubrette sul noto social network ha scritto: “Infierire contro le debolezze, gli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani”.

Lo sfogo della madre di Oppini

Nelle ultime ore, attraverso delle Stories su Instagram Alba Parietti, ha voluto dare alcuni indizi. La soubrette piemontese ha spiegato ai follower che le parole feriscono in base a come vengono dette e anche al contesto nel quale vengono utilizzate.

Mentre usare le debolezze di qualcuno è molto più grave. “Significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta, cioè il sostegno reciproco”, ha tuonato la donna.