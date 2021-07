Sabrina Ghio, presa a schiaffi dal compagno, dichiarazioni

Sabrina Ghio racconta su Instagram cosa è successo nella notte

Sabrina Ghio ha denunciato tramite le Instagram Stories un evento particolarmente preoccupante per lei. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne è stata presa a schiaffi dal compagno durante la notte, ha raccontato di essersi spaventata a morte. Lui è Carlo Negri, la loro relazione è iniziata da molto tempo. In realtà l’uomo soffre di sonnambulismo.

Mentre Sabrina dormiva, Carlo si è alzato nel sonno, prima parlava da solo, poi all’improvviso ha iniziato ad urlare e a prenderla a schiaffi a mano aperta facendole del male senza capire cosa stesse accadendo. Oggi la donna appare preoccupata ed afferma di esserlo realmente per la sua incolumità. Nella notte tremava per la paura che il compagno involontariamente potesse farle del male seriamente. Dopo il fatto non è più riuscita a prendere sonno perchè in preda all’ansia ed alla paura. Racconta di essere rimasta seduta al centro del letto fino al sorgere del sole.

Chi è Carlo Negri? Alcune informazioni sul compagno dell’ex di Amici

Carlo Negri è sei anni più giovane di lei, è riuscito a conquistare il suo cuore facendole tornare la fiducia nei confronti degli uomini, persa a causa di cattive esperienze come il precedente matrimonio. Lui ha la testa sulle spalle, è sempre presente oltre che tanto dolce. E’ anche capace di portare gioia ed allegria nella vita di Sabrina che da quando sta con lui dice di essere serena e felice, non le manca nulla.

Questo amore le ha stravolto la vita, in positivo; la differenza di età che tutti criticano non ha mai creato problemi tra i due. Carlo ha dimostrato sin dal primo giorno di essere alla sua altezza e di corrispondere esattamente a ciò che la Ghio cercava. Vivono separati ma quando riescono l’uno raggiunge l’altra e trascorrono insieme intere giornate.

I dolori più grandi della sua vita

Sabrina è mamma di Penelope una bimba di quattro anni che la diverte e le tiene compagnia da quando è nata. Nei suoi confronti vive sensi di colpa perchè è nata dal precedente matrimonio che si è poi rivelato essere un fallimento. La bambina quindi non ha avuto la stessa fortuna delle altre, di crescere in una famiglia unita con la presenza di mamma e papà.

Sabrina sta attraversando un periodo non semplice, recentemente ha raccontato ai suoi followers di avere una malattia. Ha un processo tumorale in corso, è stata operata e conoscerà l’esito soltanto verso la metà di agosto.